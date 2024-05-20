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БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ 7 м х 14 см тип 17, №1 - Львів (348078) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Аптека сальве
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Липини, вул. Теремнівська, 100
Всього: упаковка (14)
13,60
Економія: -0,09 грн
13,51 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Гоголя, 16
Всього: упаковка (1)
14,15
Економія: -1,16 грн
12,99 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Святошинська, 1
Всього: упаковка (17)
14,97
Економія: -1,30 грн
13,67 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Європейська, 28
Всього: упаковка (6)
16,15
Економія: -1,97 грн
14,18 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Захарівка, вул. Паркова, 2
Всього: упаковка (5)
14,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Преображенська, 2
Всього: упаковка (6)
14,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Велика Морська, 21
Всього: упаковка (19)
13,48 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Гоща, вул. Соборна, 2-Б
Всього: упаковка (3)
13,63 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. 600-Річчя / Келецька, 50/49
Всього: упаковка (21)
13,57 грн
Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 19-А
Всього: упаковка (1)
18,00 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом