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БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ 5 м х 10 см тип 17, №1 - Львів (348073) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 115
Всього: упаковка (2)
7,23
Економія: -0,06 грн
7,17 грн
Подорожник
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Відчинено Цілодобово
Львів, вул. Перфецького, 1
Всього: упаковка (1)
8,44
Економія: -1,49 грн
6,95 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Кульпарківська, 172-А
Всього: упаковка (1)
7,30 грн
В інших містах:
Аптека сальве
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Брюховичі, вул. Львівська, 23-А
Всього: упаковка (28)
8,23 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Перемишляни, вул. Галицька, 45
Всього: упаковка (10)
7,24
Економія: -0,01 грн
7,23 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Золочів, вул. Шашкевича, 4
Всього: упаковка (10)
7,22
Економія: -0,05 грн
7,17 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Горохів, вул. Торгова, 4
Всього: упаковка (3)
6,97 грн
Аптека сімейна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Івано-Франківськ, вул. Короля Данила, 18
Всього: упаковка (4)
7,23 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Здолбунів, вул. Незалежності, 34
Всього: упаковка (4)
7,25 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Київська, 78-Г
Всього: упаковка (1)
7,30 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Березне, вул. Андріївська, 29
Всього: упаковка (3)
7,22 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Баранівка, вул. Звягельська, 66
Всього: упаковка (27)
7,25
Економія: -0,09 грн
7,16 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Пулини, вул. Шевченка Тараса, 97
Всього: упаковка (5)
6,79 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Київська, 55
Всього: упаковка (3)
7,30
Економія: -0,03 грн
7,27 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Коростень, вул. Героїв Небесної Сотні, 25
Всього: упаковка (1)
9,12
Економія: -2,17 грн
6,95 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Коростень, вул. Сосновського, 29
Всього: упаковка (13)
7,29 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Оратів, вул. Героїв Майдану, 84
Всього: упаковка (3)
10,72
Економія: -3,77 грн
6,95 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Сквира, вул. Соборна, 19
Всього: упаковка (14)
7,23
Економія: -0,06 грн
7,17 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Тулузи, 3-Б
Всього: упаковка (1)
7,89
Економія: -0,82 грн
7,07 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Крюківщина, вул. Єдності, 2
Всього: упаковка (1)
5,67 грн