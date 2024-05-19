БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ 5 м х 10 см тип 17, №1 - Київ (348073) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 9 аптеках
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Всього: упаковка (25)
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Київ, пл. Незалежності, 1
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Басейна, 15
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (24)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Борщагівська / Гарматна, 195/43
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Вінстона Черчилля, 14
Аптека копійка
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Всього: упаковка (23)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Каштанова, 5-В
Свк фарм
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Всього: упаковка (233)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Тулузи, 3-Б
Альго-фарм
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Сім'ї Ідзиковських, 2
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Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
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Крюківщина, вул. Єдності, 2
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Яготин, вул. Вокзальна, 21
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Сквира, вул. Соборна, 19
Здорова родина
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Житомир, вул. Київська, 55
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Ічня, вул. Героїв Майдану, 7-А
Здорова родина
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Всього: упаковка (13)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Коростень, вул. Сосновського, 29
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Коростень, вул. Героїв Небесної Сотні, 25
Подорожник
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Оратів, вул. Героїв Майдану, 84
Аптека шар@
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Припортова, 25
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Пулини, вул. Шевченка Тараса, 97
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Лубни, просп. Володимирський, 99/8
Здорова родина
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Всього: упаковка (27)
Відчинено Зачиняється о 00:00
Баранівка, вул. Звягельська, 66
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Ромни, бульв. Шевченка, 7/4