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БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ 5 м х 10 см тип 17, №1 - Київ (348073) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (25)
7,36 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (1)
8,90
Економія: -1,95 грн
6,95 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Борщагівська / Гарматна, 195/43
Всього: упаковка (24)
7,86
Економія: -0,61 грн
7,25 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Вінстона Черчилля, 14
Всього: упаковка (1)
6,31 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Каштанова, 5-В
Всього: упаковка (23)
8,54
Економія: -1,34 грн
7,20 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Всього: упаковка (233)
8,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Тулузи, 3-Б
Всього: упаковка (1)
7,89
Економія: -0,82 грн
7,07 грн
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Сім'ї Ідзиковських, 2
Всього: упаковка (3)
10,00 грн
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
Всього: упаковка (1)
11,00 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Крюківщина, вул. Єдності, 2
Всього: упаковка (1)
5,67 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Яготин, вул. Вокзальна, 21
Всього: упаковка (2)
5,67 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Сквира, вул. Соборна, 19
Всього: упаковка (14)
7,19 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Київська, 55
Всього: упаковка (3)
7,27 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ічня, вул. Героїв Майдану, 7-А
Всього: упаковка (1)
8,10 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Коростень, вул. Сосновського, 29
Всього: упаковка (13)
7,27
Економія: -0,11 грн
7,16 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Коростень, вул. Героїв Небесної Сотні, 25
Всього: упаковка (1)
9,12
Економія: -2,17 грн
6,95 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Оратів, вул. Героїв Майдану, 84
Всього: упаковка (3)
10,72
Економія: -3,77 грн
6,95 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Припортова, 25
Всього: упаковка (2)
8,46
Економія: -1,43 грн
7,03 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Пулини, вул. Шевченка Тараса, 97
Всього: упаковка (5)
6,79 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Лубни, просп. Володимирський, 99/8
Всього: упаковка (8)
6,55 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Баранівка, вул. Звягельська, 66
Всього: упаковка (27)
7,27 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Ромни, бульв. Шевченка, 7/4
Всього: упаковка (1)
9,40
Економія: -2,45 грн
6,95 грн