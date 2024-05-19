БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ 5 м х 10 см тип 17, №1 - Харків (348073) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 2 аптеках
Аптека шар@
Детальніше
Всього: упаковка (36)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
В інших містах:
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (65)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 276-Б
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дергачі, вул. Сумський Шлях, 163-Г
Аптека
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Богодухів, вул. Чернієнка, 13
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (12)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Ізюм, вул. Київська, 13-Е
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Павлоград, просп. Шахтобудівників, 6
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Ромни, бульв. Шевченка, 7/4
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (8)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Лубни, просп. Володимирський, 99/8
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (12)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Софіївка, вул. Незалежності, 54
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Шостка, вул. Заводська, 31
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ічня, вул. Героїв Майдану, 7-А
Аптека шар@
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Припортова, 25
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Дорошенка Петра, 1
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Яготин, вул. Вокзальна, 21
Свк фарм
Детальніше
Всього: упаковка (233)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Вінстона Черчилля, 14
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (23)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Каштанова, 5-В
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (25)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1