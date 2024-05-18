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БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ 5 м х 10 см тип 17, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (348073) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Павлоград, просп. Шахтобудівників, 6
Всього: упаковка (1)
6,73 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (12)
7,85
Економія: -0,87 грн
6,98 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Софіївка, вул. Незалежності, 54
Всього: упаковка (1)
8,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Дорошенка Петра, 1
Всього: упаковка (1)
6,75 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Ізюм, вул. Київська, 13-Е
Всього: упаковка (12)
15,17 грн
Аптека
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Зачинено
Богодухів, вул. Чернієнка, 13
Всього: упаковка (2)
14,40 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 276-Б
Всього: упаковка (65)
14,40 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
Всього: упаковка (36)
8,79
Економія: -1,14 грн
7,65 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дергачі, вул. Сумський Шлях, 163-Г
Всього: упаковка (1)
15,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Лубни, просп. Володимирський, 99/8
Всього: упаковка (8)
6,55 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Припортова, 25
Всього: упаковка (2)
8,38
Економія: -1,35 грн
7,03 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Ромни, бульв. Шевченка, 7/4
Всього: упаковка (1)
9,40
Економія: -2,31 грн
7,09 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Яготин, вул. Вокзальна, 21
Всього: упаковка (2)
5,67 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ічня, вул. Героїв Майдану, 7-А
Всього: упаковка (1)
8,10 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Всього: упаковка (233)
8,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Вінстона Черчилля, 14
Всього: упаковка (1)
6,31 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (1)
8,90
Економія: -1,81 грн
7,09 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Каштанова, 5-В
Всього: упаковка (23)
8,34
Економія: -1,14 грн
7,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (25)
7,36 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Левітана, 67/1
Всього: упаковка (19)
7,44 грн