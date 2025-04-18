Бинт марлевий нестерильний Славна
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках у Київ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Будівельників / Гетьмана Павла Полуботка, 38/14
6.3 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ "СЛАВНА®" НЕСТЕРИЛЬНИЙ 5 м х 10 см №1
Технокомплекс
10,34
Економія при броні: -0,49 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Каштанова, 5-В
7.0 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ "СЛАВНА®" НЕСТЕРИЛЬНИЙ 5 м х 10 см №1
Технокомплекс
10,32
Економія при броні: -0,47 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ахматової Анни, 22
8.6 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ "СЛАВНА®" НЕСТЕРИЛЬНИЙ 5 м х 10 см №1
Технокомплекс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Наумова Генерала, 27
13.7 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ "СЛАВНА®" НЕСТЕРИЛЬНИЙ 5 м х 10 см №1
Технокомплекс
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Гоголя, 18
78.1 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ "СЛАВНА®" НЕСТЕРИЛЬНИЙ 5 м х 10 см №1
Технокомплекс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Льотна, 19
130.1 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ "СЛАВНА®" НЕСТЕРИЛЬНИЙ 5 м х 10 см №1
Технокомплекс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Тетіїв, вул. Драча Івана, 23
134.7 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ "СЛАВНА®" НЕСТЕРИЛЬНИЙ 5 м х 10 см №1
Технокомплекс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ічня, вул. Героїв Майдану, 7-А
139.5 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ "СЛАВНА®" НЕСТЕРИЛЬНИЙ 5 м х 10 см №1
Технокомплекс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Полонне, вул. Лесі Українки, 166/1
217.5 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ "СЛАВНА®" НЕСТЕРИЛЬНИЙ 7 м х 14 см №1
Технокомплекс
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Панаса Мирного, 1
276.0 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ "СЛАВНА®" НЕСТЕРИЛЬНИЙ 5 м х 10 см №1
Технокомплекс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ланівці, вул. Грушевського Михайла, 1-А
322.7 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ "СЛАВНА®" НЕСТЕРИЛЬНИЙ 7 м х 14 см №1
Технокомплекс
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 60/1
324.1 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ "СЛАВНА®" НЕСТЕРИЛЬНИЙ 7 м х 14 см №1
Технокомплекс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 25
324.6 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ "СЛАВНА®" НЕСТЕРИЛЬНИЙ 7 м х 14 см №1
Технокомплекс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Богодухів, пл. Незалежності, 18
356.5 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ "СЛАВНА®" НЕСТЕРИЛЬНИЙ 5 м х 10 см №1
Технокомплекс
10,50
Економія при броні: -0,65 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Почаїв, вул. Воз'єднання, 3-А
359.9 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ "СЛАВНА®" НЕСТЕРИЛЬНИЙ 7 м х 14 см №1
Технокомплекс
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, просп. Злуки, 27/1
364.0 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ "СЛАВНА®" НЕСТЕРИЛЬНИЙ 7 м х 14 см №1
Технокомплекс
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
406.1 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ "СЛАВНА®" НЕСТЕРИЛЬНИЙ 5 м х 10 см №1
Технокомплекс
6,87
Економія при броні: -0,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Левітана, 67/1
449.9 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ "СЛАВНА®" НЕСТЕРИЛЬНИЙ 5 м х 10 см №1
Технокомплекс