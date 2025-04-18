Бинт марлевий нестерильний Славна
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках у Харків
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
8.5 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ "СЛАВНА®" НЕСТЕРИЛЬНИЙ 5 м х 10 см №1
Технокомплекс
6,92
Економія при броні: -0,35 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Богодухів, пл. Незалежності, 18
55.0 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ "СЛАВНА®" НЕСТЕРИЛЬНИЙ 5 м х 10 см №1
Технокомплекс
10,45
Економія при броні: -0,60 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ічня, вул. Героїв Майдану, 7-А
289.6 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ "СЛАВНА®" НЕСТЕРИЛЬНИЙ 5 м х 10 см №1
Технокомплекс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Льотна, 19
388.0 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ "СЛАВНА®" НЕСТЕРИЛЬНИЙ 5 м х 10 см №1
Технокомплекс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ахматової Анни, 22
402.7 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ "СЛАВНА®" НЕСТЕРИЛЬНИЙ 5 м х 10 см №1
Технокомплекс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Будівельників / Гетьмана Павла Полуботка, 38/14
404.1 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ "СЛАВНА®" НЕСТЕРИЛЬНИЙ 5 м х 10 см №1
Технокомплекс
10,57
Економія при броні: -0,72 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Наумова Генерала, 27
423.9 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ "СЛАВНА®" НЕСТЕРИЛЬНИЙ 5 м х 10 см №1
Технокомплекс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Біла Церква, вул. Гоголя, 18
439.1 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ "СЛАВНА®" НЕСТЕРИЛЬНИЙ 5 м х 10 см №1
Технокомплекс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Тетіїв, вул. Драча Івана, 23
477.1 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ "СЛАВНА®" НЕСТЕРИЛЬНИЙ 5 м х 10 см №1
Технокомплекс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Левітана, 67/1
570.8 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ "СЛАВНА®" НЕСТЕРИЛЬНИЙ 5 м х 10 см №1
Технокомплекс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полонне, вул. Лесі Українки, 166/1
623.9 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ "СЛАВНА®" НЕСТЕРИЛЬНИЙ 7 м х 14 см №1
Технокомплекс
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Панаса Мирного, 1
667.2 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ "СЛАВНА®" НЕСТЕРИЛЬНИЙ 5 м х 10 см №1
Технокомплекс
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 60/1
721.6 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ "СЛАВНА®" НЕСТЕРИЛЬНИЙ 7 м х 14 см №1
Технокомплекс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 25
722.1 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ "СЛАВНА®" НЕСТЕРИЛЬНИЙ 7 м х 14 см №1
Технокомплекс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Ланівці, вул. Грушевського Михайла, 1-А
726.9 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ "СЛАВНА®" НЕСТЕРИЛЬНИЙ 7 м х 14 см №1
Технокомплекс
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Тернопіль, просп. Злуки, 27/1
763.9 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ "СЛАВНА®" НЕСТЕРИЛЬНИЙ 7 м х 14 см №1
Технокомплекс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Почаїв, вул. Воз'єднання, 3-А
766.7 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ "СЛАВНА®" НЕСТЕРИЛЬНИЙ 7 м х 14 см №1
Технокомплекс