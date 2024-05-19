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БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ "СЛАВНА®" НЕСТЕРИЛЬНИЙ 7 м х 14 см тип 17, №1 - Харків (348085) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Святошинська, 1
Всього: упаковка (18)
14,43
Економія: -1,29 грн
13,14 грн
Авк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Коростишів, вул. Київська, 109-А
Всього: упаковка (7)
18,00 грн
Сіті-фарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Бандери Степана, 17/1
Всього: упаковка (2)
19,50 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Деревлянська, 8
Всього: упаковка (6)
19,00 грн
Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Прилужна, 4/15
Всього: упаковка (17)
20,00 грн
Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Галицького Данила, 50
Всього: упаковка (1)
16,00 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом