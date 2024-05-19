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БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ "СЛАВНА®" НЕСТЕРИЛЬНИЙ 5 м х 10 см тип 17, №1 - Київ (348084) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Петлюри Симона, 2/4
Всього: упаковка (1)
7,76 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Будівельників / Гетьмана Павла Полуботка, 38/14
Всього: упаковка (5)
8,51
Економія: -1,15 грн
7,36 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 6-А
Всього: упаковка (2)
7,60 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Каштанова, 5-В
Всього: упаковка (6)
8,65
Економія: -1,36 грн
7,29 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ніколаєва Архітектора, 7
Всього: упаковка (3)
7,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ахматової Анни, 22
Всього: упаковка (2)
7,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ялтинська, 6
Всього: упаковка (1)
7,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Ірпінська, 78
Всього: упаковка (28)
7,13 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Наумова Генерала, 27
Всього: упаковка (30)
7,13 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ірпінь, вул. Алієвої З., 61
Всього: упаковка (4)
6,11 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Фастів, вул. Мазепи Івана, 6
Всього: упаковка (3)
7,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Сквира, вул. Соборна, 29
Всього: упаковка (2)
7,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Володарка, вул. Кооперативна, 2-А
Всього: упаковка (28)
7,13 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Тероборони, 11
Всього: упаковка (1)
7,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Незалежності, 23
Всього: упаковка (30)
7,13 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Льотна, 19
Всього: упаковка (30)
7,13 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Корольова, 44-Б
Всього: упаковка (2)
6,23 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Всіхсвятська, 18
Всього: упаковка (2)
7,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Прилуки, вул. Вокзальна, 29
Всього: упаковка (5)
7,99
Економія: -0,56 грн
7,43 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Прилуки, вул. Вокзальна, 19
Всього: упаковка (2)
7,13 грн