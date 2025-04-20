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Набір лейкопластирів + 103 (Set adhesive plasters + 103)
Набір лейкопластирів + 103 (Set adhesive plasters + 103)
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Подорожник
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Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Калинова, 11-Б
73.5 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® ассорти №20
Калина Медична Виробнича Компанія
74,50
грн
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Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Жовті Води, вул. Козацької Слави, 26-А
136.3 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® ассорти №20
Калина Медична Виробнича Компанія
77,70
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
228.4 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® ассорти №20
Калина Медична Виробнича Компанія
80,00
Економія при броні:
-20,00 грн
60,00
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
373.2 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® ассорти №20
Калина Медична Виробнича Компанія
86,20
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Дяченка, 10
430.1 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
68,30
Економія при броні:
-21,59 грн
46,71
грн
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НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
68,30
Економія при броні:
-21,59 грн
46,71
грн
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НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103 ПРОЗОРИЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
68,30
Економія при броні:
-21,59 грн
46,71
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Київ, шосе Харківське, 164
434.3 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® ассорти №20
Калина Медична Виробнича Компанія
69,00
Економія при броні:
-22,29 грн
46,71
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
435.3 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103 ПРОЗОРИЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
69,00
Економія при броні:
-22,29 грн
46,71
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Київ, вул. Миколайчука Івана, 3-А
438.9 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103 СТАНДАРТНИЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
67,00
Економія при броні:
-20,29 грн
46,71
грн
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НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
48,47
Економія при броні:
-1,76 грн
46,71
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Шолом-Алейхема, 18
439.7 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
68,30
Економія при броні:
-21,59 грн
46,71
грн
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НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® ассорти №20
Калина Медична Виробнича Компанія
92,50
Економія при броні:
-28,10 грн
64,40
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Русанівська / Ентузіастів, 24/51
440.2 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103 СТАНДАРТНИЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
68,30
Економія при броні:
-21,59 грн
46,71
грн
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НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
66,50
Економія при броні:
-19,79 грн
46,71
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
440.4 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
69,00
Економія при броні:
-22,29 грн
46,71
грн
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НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
68,30
Економія при броні:
-21,59 грн
46,71
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 13
440.5 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103 СТАНДАРТНИЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
68,30
Економія при броні:
-21,59 грн
46,71
грн
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НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
68,30
Економія при броні:
-21,59 грн
46,71
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
440.8 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® ассорти №20
Калина Медична Виробнича Компанія
68,30
Економія при броні:
-21,59 грн
46,71
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Лаврська, 8
441.8 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103 СТАНДАРТНИЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
68,30
Економія при броні:
-21,59 грн
46,71
грн
Забронювати
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
68,30
Економія при броні:
-21,59 грн
46,71
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Київ, просп. Воскресенський, 15
442.7 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103 ПРОЗОРИЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
67,00
Економія при броні:
-20,29 грн
46,71
грн
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НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
68,30
Економія при броні:
-21,59 грн
46,71
грн
Забронювати
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
68,30
Економія при броні:
-21,59 грн
46,71
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Кибальчича Миколи, 13-А
443.1 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
43,55
Економія при броні:
-13,19 грн
30,36
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Маріуполя, 6
443.4 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103 СТАНДАРТНИЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
69,00
Економія при броні:
-22,29 грн
46,71
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 73
443.9 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103 ПРОЗОРИЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
69,00
Економія при броні:
-22,29 грн
46,71
грн
Забронювати
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
69,00
Економія при броні:
-22,29 грн
46,71
грн
Забронювати
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103 СТАНДАРТНИЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
68,30
Економія при броні:
-21,59 грн
46,71
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15
444.2 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
68,30
Економія при броні:
-21,59 грн
46,71
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
444.6 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103 СТАНДАРТНИЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
69,00
Економія при броні:
-22,29 грн
46,71
грн
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НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103 ПРОЗОРИЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
69,00
Економія при броні:
-22,29 грн
46,71
грн
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НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
69,00
Економія при броні:
-22,29 грн
46,71
грн
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НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® ассорти №20
Калина Медична Виробнича Компанія
93,40
Економія при броні:
-29,53 грн
63,87
грн
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