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Набір лейкопластирів + 103 (Set adhesive plasters + 103)
Набір лейкопластирів + 103 (Set adhesive plasters + 103)
Вінниця
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Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Маріуполя, 6
189.7 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103 СТАНДАРТНИЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
69,00
Економія при броні:
-22,29 грн
46,71
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гната Юри, 7-А
189.9 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103 ПРОЗОРИЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
69,00
Економія при броні:
-22,29 грн
46,71
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Відрадний, 61
192.0 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
68,30
Економія при броні:
-21,59 грн
46,71
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 6/7-А
193.0 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
69,00
Економія при броні:
-22,29 грн
46,71
грн
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НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® ассорти №20
Калина Медична Виробнича Компанія
69,00
Економія при броні:
-22,29 грн
46,71
грн
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НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103 СТАНДАРТНИЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
69,00
Економія при броні:
-22,29 грн
46,71
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лобановського, 2
193.2 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
69,00
Економія при броні:
-22,29 грн
46,71
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 32/38
193.4 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103 СТАНДАРТНИЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
68,30
Економія при броні:
-21,59 грн
46,71
грн
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НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® ассорти №20
Калина Медична Виробнича Компанія
69,00
Економія при броні:
-22,29 грн
46,71
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гарматна, 16/85
193.7 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
68,30
Економія при броні:
-21,59 грн
46,71
грн
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НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103 ПРОЗОРИЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
69,00
Економія при броні:
-22,29 грн
46,71
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 60
194.2 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
69,00
Економія при броні:
-22,29 грн
46,71
грн
Забронювати
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
69,00
Економія при броні:
-22,29 грн
46,71
грн
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НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® ассорти №20
Калина Медична Виробнича Компанія
69,00
Економія при броні:
-22,29 грн
46,71
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 27/5
194.8 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103 СТАНДАРТНИЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
69,00
Економія при броні:
-22,29 грн
46,71
грн
Забронювати
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ісаакяна, 2
196.1 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® ассорти №20
Калина Медична Виробнича Компанія
68,30
Економія при броні:
-21,59 грн
46,71
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
197.1 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® ассорти №20
Калина Медична Виробнича Компанія
68,30
Економія при броні:
-21,59 грн
46,71
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 13
197.3 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103 СТАНДАРТНИЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
68,30
Економія при броні:
-21,59 грн
46,71
грн
Забронювати
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
68,30
Економія при броні:
-21,59 грн
46,71
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється за 24 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
197.4 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® ассорти №20
Калина Медична Виробнича Компанія
68,30
Економія при броні:
-21,59 грн
46,71
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Порика Василя, 13
197.5 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
69,00
Економія при броні:
-22,29 грн
46,71
грн
Забронювати
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
69,00
Економія при броні:
-22,29 грн
46,71
грн
Забронювати
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
197.6 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103 ПРОЗОРИЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
69,00
Економія при броні:
-22,29 грн
46,71
грн
Забронювати
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
69,00
Економія при броні:
-22,29 грн
46,71
грн
Забронювати
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103 СТАНДАРТНИЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
69,00
Економія при броні:
-22,29 грн
46,71
грн
Забронювати
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® ассорти №20
Калина Медична Виробнича Компанія
93,40
Економія при броні:
-29,53 грн
63,87
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
197.8 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
68,30
Економія при броні:
-21,59 грн
46,71
грн
Забронювати
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® ассорти №20
Калина Медична Виробнича Компанія
68,30
Економія при броні:
-21,59 грн
46,71
грн
Забронювати
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
68,30
Економія при броні:
-21,59 грн
46,71
грн
Забронювати
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103 СТАНДАРТНИЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
68,30
Економія при броні:
-21,59 грн
46,71
грн
Забронювати
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Свободи, 22
198.2 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® ассорти №20
Калина Медична Виробнича Компанія
68,30
Економія при броні:
-21,59 грн
46,71
грн
Забронювати
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
69,00
Економія при броні:
-22,29 грн
46,71
грн
Забронювати
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Свободи, 2
198.3 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
69,00
Економія при броні:
-22,29 грн
46,71
грн
Забронювати
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
91,80
Економія при броні:
-27,80 грн
64,00
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
198.4 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
68,30
Економія при броні:
-21,59 грн
46,71
грн
Забронювати
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лаврська, 8
198.9 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
68,30
Економія при броні:
-21,59 грн
46,71
грн
Забронювати
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103 СТАНДАРТНИЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
68,30
Економія при броні:
-21,59 грн
46,71
грн
Забронювати
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