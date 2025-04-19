Набір лейкопластирів + 103 (Set adhesive plasters + 103)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 22 аптеках у Одеса
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
10.4 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® ассорти №20
Калина Медична Виробнича Компанія
86,20
Економія при броні: -12,60 грн
В містах поряд
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
254.7 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® ассорти №20
Калина Медична Виробнича Компанія
80,00
Економія при броні: -16,00 грн
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Жовті Води, вул. Козацької Слави, 26-А
294.9 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® ассорти №20
Калина Медична Виробнича Компанія
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 11-Б
399.2 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® ассорти №20
Калина Медична Виробнича Компанія
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Маріуполя, 6
433.5 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103 СТАНДАРТНИЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
69,00
Економія при броні: -22,29 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Дяченка, 10
433.6 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
68,30
Економія при броні: -21,59 грн
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
68,30
Економія при броні: -21,59 грн
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103 ПРОЗОРИЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
68,30
Економія при броні: -21,59 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 164
437.0 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® ассорти №20
Калина Медична Виробнича Компанія
69,00
Економія при броні: -22,29 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Кікабідзе Вахтанга, 13
437.0 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103 ПРОЗОРИЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
68,30
Економія при броні: -21,59 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 13
437.2 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103 СТАНДАРТНИЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
68,30
Економія при броні: -21,59 грн
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
68,30
Економія при броні: -21,59 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
437.3 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® ассорти №20
Калина Медична Виробнича Компанія
68,30
Економія при броні: -21,59 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
437.6 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103 ПРОЗОРИЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
69,00
Економія при броні: -22,29 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лобановського, 2
438.3 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
69,00
Економія при броні: -22,29 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Миколайчука Івана, 3-А
438.7 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103 СТАНДАРТНИЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
67,00
Економія при броні: -20,29 грн
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
48,47
Економія при броні: -1,76 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Відрадний, 61
438.9 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
68,30
Економія при броні: -21,59 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Липківського Василя, 27/5
439.1 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103 СТАНДАРТНИЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
69,00
Економія при броні: -22,29 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гната Юри, 7-А
439.5 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103 ПРОЗОРИЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
69,00
Економія при броні: -22,29 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лаврська, 8
439.5 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103 СТАНДАРТНИЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
68,30
Економія при броні: -21,59 грн
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
68,30
Економія при броні: -21,59 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Русанівська / Ентузіастів, 24/51
440.3 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103 СТАНДАРТНИЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
68,30
Економія при броні: -21,59 грн
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
66,50
Економія при броні: -19,79 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
440.7 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103 СТАНДАРТНИЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
69,00
Економія при броні: -22,29 грн
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
69,00
Економія при броні: -22,29 грн
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103 ПРОЗОРИЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
69,00
Економія при броні: -22,29 грн
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® ассорти №20
Калина Медична Виробнича Компанія
93,40
Економія при броні: -29,53 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
440.7 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
69,00
Економія при броні: -22,29 грн
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
68,30
Економія при броні: -21,59 грн