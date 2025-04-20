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Набір лейкопластирів + 103 (Set adhesive plasters + 103)
Набір лейкопластирів + 103 (Set adhesive plasters + 103)
Львів
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Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 9
118.1 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® ассорти №20
Калина Медична Виробнича Компанія
73,80
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Солотвин, вул. Грушевського Михайла, 17-В
129.4 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® ассорти №20
Калина Медична Виробнича Компанія
86,20
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Ужгород, вул. Тимірязєва Климента, 12-Д
182.5 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® ассорти №20
Калина Медична Виробнича Компанія
73,80
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гната Юри, 7-А
458.5 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103 ПРОЗОРИЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
69,00
Економія при броні:
-22,29 грн
46,71
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Кікабідзе Вахтанга, 13
459.8 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103 ПРОЗОРИЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
68,30
Економія при броні:
-21,59 грн
46,71
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 32/38
460.3 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103 СТАНДАРТНИЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
68,30
Економія при броні:
-21,59 грн
46,71
грн
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НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® ассорти №20
Калина Медична Виробнича Компанія
69,00
Економія при броні:
-22,29 грн
46,71
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 60
460.4 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
69,00
Економія при броні:
-22,29 грн
46,71
грн
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НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
69,00
Економія при броні:
-22,29 грн
46,71
грн
Забронювати
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® ассорти №20
Калина Медична Виробнича Компанія
69,00
Економія при броні:
-22,29 грн
46,71
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 6/7-А
461.4 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® ассорти №20
Калина Медична Виробнича Компанія
69,00
Економія при броні:
-22,29 грн
46,71
грн
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НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103 СТАНДАРТНИЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
69,00
Економія при броні:
-22,29 грн
46,71
грн
Забронювати
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
69,00
Економія при броні:
-22,29 грн
46,71
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Відрадний, 61
461.7 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
68,30
Економія при броні:
-21,59 грн
46,71
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Порика Василя, 13
461.8 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
69,00
Економія при броні:
-22,29 грн
46,71
грн
Забронювати
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
69,00
Економія при броні:
-22,29 грн
46,71
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гарматна, 16/85
462.1 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
68,30
Економія при броні:
-21,59 грн
46,71
грн
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НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103 ПРОЗОРИЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
69,00
Економія при броні:
-22,29 грн
46,71
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Свободи, 22
462.4 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
69,00
Економія при броні:
-22,29 грн
46,71
грн
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НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® ассорти №20
Калина Медична Виробнича Компанія
68,30
Економія при броні:
-21,59 грн
46,71
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Маріуполя, 6
462.9 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103 СТАНДАРТНИЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
69,00
Економія при броні:
-22,29 грн
46,71
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Свободи, 2
463.1 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
69,00
Економія при броні:
-22,29 грн
46,71
грн
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НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
91,80
Економія при броні:
-27,80 грн
64,00
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лобановського, 2
463.7 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
69,00
Економія при броні:
-22,29 грн
46,71
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 27/5
465.2 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103 СТАНДАРТНИЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
69,00
Економія при броні:
-22,29 грн
46,71
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ісаакяна, 2
465.3 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® ассорти №20
Калина Медична Виробнича Компанія
68,30
Економія при броні:
-21,59 грн
46,71
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 18
467.1 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
68,30
Економія при броні:
-21,59 грн
46,71
грн
Забронювати
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
69,00
Економія при броні:
-22,29 грн
46,71
грн
Забронювати
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
467.2 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® ассорти №20
Калина Медична Виробнича Компанія
68,30
Економія при броні:
-21,59 грн
46,71
грн
Забронювати
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103 СТАНДАРТНИЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
68,30
Економія при броні:
-21,59 грн
46,71
грн
Забронювати
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
68,30
Економія при броні:
-21,59 грн
46,71
грн
Забронювати
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
68,30
Економія при броні:
-21,59 грн
46,71
грн
Забронювати
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 14
467.2 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
68,30
Економія при броні:
-21,59 грн
46,71
грн
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