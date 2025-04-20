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Набір лейкопластирів + 103 (Set adhesive plasters + 103)
Набір лейкопластирів + 103 (Set adhesive plasters + 103)
Кривий Ріг
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Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Жовті Води, вул. Козацької Слави, 26-А
49.0 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® ассорти №20
Калина Медична Виробнича Компанія
77,70
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
107.8 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® ассорти №20
Калина Медична Виробнича Компанія
80,00
Економія при броні:
-20,00 грн
60,00
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 11-Б
142.2 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® ассорти №20
Калина Медична Виробнича Компанія
74,50
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
262.2 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® ассорти №20
Калина Медична Виробнича Компанія
86,20
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дяченка, 10
337.7 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103 ПРОЗОРИЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
68,30
Економія при броні:
-21,59 грн
46,71
грн
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НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
68,30
Економія при броні:
-21,59 грн
46,71
грн
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НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
68,30
Економія при броні:
-21,59 грн
46,71
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 164
342.0 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® ассорти №20
Калина Медична Виробнича Компанія
69,00
Економія при броні:
-22,29 грн
46,71
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
343.0 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103 ПРОЗОРИЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
69,00
Економія при броні:
-22,29 грн
46,71
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Миколайчука Івана, 3-А
346.1 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
48,47
Економія при броні:
-1,76 грн
46,71
грн
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НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103 СТАНДАРТНИЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
67,00
Економія при броні:
-20,29 грн
46,71
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 13
346.8 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
68,30
Економія при броні:
-21,59 грн
46,71
грн
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НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103 СТАНДАРТНИЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
68,30
Економія при броні:
-21,59 грн
46,71
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
347.1 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® ассорти №20
Калина Медична Виробнича Компанія
68,30
Економія при броні:
-21,59 грн
46,71
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Русанівська / Ентузіастів, 24/51
347.6 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103 СТАНДАРТНИЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
68,30
Економія при броні:
-21,59 грн
46,71
грн
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НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
66,50
Економія при броні:
-19,79 грн
46,71
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
347.8 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
69,00
Економія при броні:
-22,29 грн
46,71
грн
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НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
68,30
Економія при броні:
-21,59 грн
46,71
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Маріуполя, 6
347.9 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103 СТАНДАРТНИЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
69,00
Економія при броні:
-22,29 грн
46,71
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Шолом-Алейхема, 18
348.2 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
68,30
Економія при броні:
-21,59 грн
46,71
грн
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НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® ассорти №20
Калина Медична Виробнича Компанія
92,50
Економія при броні:
-28,10 грн
64,40
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лаврська, 8
348.5 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
68,30
Економія при броні:
-21,59 грн
46,71
грн
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НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103 СТАНДАРТНИЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
68,30
Економія при броні:
-21,59 грн
46,71
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Воскресенський, 15
350.8 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
68,30
Економія при броні:
-21,59 грн
46,71
грн
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НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103 ПРОЗОРИЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
67,00
Економія при броні:
-20,29 грн
46,71
грн
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НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
68,30
Економія при броні:
-21,59 грн
46,71
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
351.1 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
69,00
Економія при броні:
-22,29 грн
46,71
грн
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НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103 ПРОЗОРИЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
69,00
Економія при броні:
-22,29 грн
46,71
грн
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НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103 СТАНДАРТНИЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
69,00
Економія при броні:
-22,29 грн
46,71
грн
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НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® ассорти №20
Калина Медична Виробнича Компанія
93,40
Економія при броні:
-29,53 грн
63,87
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 27/5
351.3 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103 СТАНДАРТНИЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
69,00
Економія при броні:
-22,29 грн
46,71
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
351.3 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® ассорти №20
Калина Медична Виробнича Компанія
68,30
Економія при броні:
-21,59 грн
46,71
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лобановського, 2
351.4 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
69,00
Економія при броні:
-22,29 грн
46,71
грн
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