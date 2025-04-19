Набір лейкопластирів + 103 (Set adhesive plasters + 103)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 22 аптеках у Дніпро
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Калинова, 11-Б
10.2 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® ассорти №20
Калина Медична Виробнича Компанія
В містах поряд
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Жовті Води, вул. Козацької Слави, 26-А
109.6 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® ассорти №20
Калина Медична Виробнича Компанія
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
199.6 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® ассорти №20
Калина Медична Виробнича Компанія
80,00
Економія при броні: -20,00 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Дяченка, 10
375.1 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103 ПРОЗОРИЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
68,30
Економія при броні: -21,59 грн
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
68,30
Економія при броні: -21,59 грн
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
68,30
Економія при броні: -21,59 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Київ, шосе Харківське, 164
379.2 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® ассорти №20
Калина Медична Виробнича Компанія
69,00
Економія при броні: -22,29 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
380.1 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103 ПРОЗОРИЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
69,00
Економія при броні: -22,29 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Миколайчука Івана, 3-А
383.9 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
48,47
Економія при броні: -1,76 грн
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103 СТАНДАРТНИЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
67,00
Економія при броні: -20,29 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Шолом-Алейхема, 18
384.2 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
68,30
Економія при броні: -21,59 грн
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® ассорти №20
Калина Медична Виробнича Компанія
92,50
Економія при броні: -28,10 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, перех. Русанівська / Ентузіастів, 24/51
385.1 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
66,50
Економія при броні: -19,79 грн
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103 СТАНДАРТНИЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
68,30
Економія при броні: -21,59 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
385.2 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
68,30
Економія при броні: -21,59 грн
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
69,00
Економія при броні: -22,29 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 13
385.8 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103 СТАНДАРТНИЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
68,30
Економія при броні: -21,59 грн
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
68,30
Економія при броні: -21,59 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
386.2 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® ассорти №20
Калина Медична Виробнича Компанія
68,30
Економія при броні: -21,59 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Лаврська, 8
386.9 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
68,30
Економія при броні: -21,59 грн
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103 СТАНДАРТНИЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
68,30
Економія при броні: -21,59 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Воскресенський, 15
387.3 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
68,30
Економія при броні: -21,59 грн
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103 ПРОЗОРИЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
67,00
Економія при броні: -20,29 грн
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
68,30
Економія при броні: -21,59 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Кибальчича Миколи, 13-А
387.5 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
43,55
Економія при броні: -13,19 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 73
388.1 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103 СТАНДАРТНИЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
68,30
Економія при броні: -21,59 грн
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103 ПРОЗОРИЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
69,00
Економія при броні: -22,29 грн
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
69,00
Економія при броні: -22,29 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15
388.6 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
68,30
Економія при броні: -21,59 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Героїв Маріуполя, 6
389.4 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103 СТАНДАРТНИЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
69,00
Економія при броні: -22,29 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
389.8 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103 СТАНДАРТНИЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
69,00
Економія при броні: -22,29 грн
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
69,00
Економія при броні: -22,29 грн
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103 ПРОЗОРИЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
69,00
Економія при броні: -22,29 грн
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® ассорти №20
Калина Медична Виробнича Компанія
93,40
Економія при броні: -29,53 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
390.2 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® ассорти №20
Калина Медична Виробнича Компанія
68,30
Економія при броні: -21,59 грн