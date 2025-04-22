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Набір лейкопластирів + 103 (Set adhesive plasters + 103)
Набір лейкопластирів + 103 (Set adhesive plasters + 103)
Чернігів
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Фармація
Зачинено
Відчиняється за 34 хв
Київ, просп. Червоної Калини, 73
118.8 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
69,00
Економія при броні:
-22,29 грн
46,71
грн
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НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103 ПРОЗОРИЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
69,00
Економія при броні:
-22,29 грн
46,71
грн
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НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103 СТАНДАРТНИЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
68,30
Економія при броні:
-21,59 грн
46,71
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється за 34 хв
Київ, просп. Червоної Калини, 15
121.0 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
68,30
Економія при броні:
-21,59 грн
46,71
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Північна, 46
121.1 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103 СТАНДАРТНИЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
69,00
Економія при броні:
-22,29 грн
46,71
грн
Забронювати
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
68,30
Економія при броні:
-21,59 грн
46,71
грн
Забронювати
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103 ПРОЗОРИЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
69,00
Економія при броні:
-22,29 грн
46,71
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Кибальчича Миколи, 13-А
121.7 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
43,55
Економія при броні:
-13,19 грн
30,36
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється за 34 хв
Київ, вул. Героїв Дніпра, 18
122.1 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
68,30
Економія при броні:
-21,59 грн
46,71
грн
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НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
69,00
Економія при броні:
-22,29 грн
46,71
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється за 34 хв
Київ, вул. Шолом-Алейхема, 18
122.7 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
68,30
Економія при броні:
-21,59 грн
46,71
грн
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НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® ассорти №20
Калина Медична Виробнича Компанія
92,50
Економія при броні:
-28,10 грн
64,40
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється за 34 хв
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 14
122.9 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
68,30
Економія при броні:
-21,59 грн
46,71
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється за 34 хв
Київ, просп. Воскресенський, 15
122.9 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
68,30
Економія при броні:
-21,59 грн
46,71
грн
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НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103 ПРОЗОРИЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
67,00
Економія при броні:
-20,29 грн
46,71
грн
Забронювати
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
68,30
Економія при броні:
-21,59 грн
46,71
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 34 хв
Київ, вул. Йорданська, 10
124.3 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® ассорти №20
Калина Медична Виробнича Компанія
86,20
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється за 34 хв
Київ, просп. Свободи, 22
125.0 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
69,00
Економія при броні:
-22,29 грн
46,71
грн
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НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® ассорти №20
Калина Медична Виробнича Компанія
68,30
Економія при броні:
-21,59 грн
46,71
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Свободи, 2
125.3 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
69,00
Економія при броні:
-22,29 грн
46,71
грн
Забронювати
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
91,80
Економія при броні:
-27,80 грн
64,00
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Порика Василя, 13
125.7 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
69,00
Економія при броні:
-22,29 грн
46,71
грн
Забронювати
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
69,00
Економія при броні:
-22,29 грн
46,71
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється за 34 хв
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
126.4 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
69,00
Економія при броні:
-22,29 грн
46,71
грн
Забронювати
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
68,30
Економія при броні:
-21,59 грн
46,71
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється за 34 хв
Київ, перех. Русанівська / Ентузіастів, 24/51
126.8 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
66,50
Економія при броні:
-19,79 грн
46,71
грн
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НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103 СТАНДАРТНИЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
68,30
Економія при броні:
-21,59 грн
46,71
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється за 34 хв
Київ, шосе Харківське, 144-В
127.8 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103 ПРОЗОРИЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
69,00
Економія при броні:
-22,29 грн
46,71
грн
Забронювати
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
127.9 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
68,30
Економія при броні:
-21,59 грн
46,71
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється за 34 хв
Київ, шосе Харківське, 164
128.1 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® ассорти №20
Калина Медична Виробнича Компанія
69,00
Економія при броні:
-22,29 грн
46,71
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється за 34 хв
Київ, вул. Миколайчука Івана, 3-А
128.2 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103 СТАНДАРТНИЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
67,00
Економія при броні:
-20,29 грн
46,71
грн
Забронювати
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
48,47
Економія при броні:
-1,76 грн
46,71
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється за 34 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
128.2 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® ассорти №20
Калина Медична Виробнича Компанія
68,30
Економія при броні:
-21,59 грн
46,71
грн
Забронювати
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
68,30
Економія при броні:
-21,59 грн
46,71
грн
Забронювати
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
68,30
Економія при броні:
-21,59 грн
46,71
грн
Забронювати
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103 СТАНДАРТНИЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
68,30
Економія при броні:
-21,59 грн
46,71
грн
Забронювати
Фармація
Зачинено
Відчиняється за 34 хв
Київ, вул. Лаврська, 8
128.7 км
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
68,30
Економія при броні:
-21,59 грн
46,71
грн
Забронювати
НАБІР ПЛАСТИРІВ + 103 СТАНДАРТНИЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медична Виробнича Компанія
68,30
Економія при броні:
-21,59 грн
46,71
грн
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