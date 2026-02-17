Київ
Лейкопластир перцевий Помічник
Лейкопластир перцевий Помічник
Київ
(адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Київ
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
5.0 км
ПЛАСТИР ПЕРЦЕВИЙ ПОМІЧНИК 10 см х 18 см №1
Калина Медична Виробнича Компанія
41,00
Економія при броні:
-12,52 грн
28,48
грн
Забронювати
Фармація
Відчинено
Зачиняється за 33 хв
Київ, вул. Миропільська, 1
7.5 км
ПЛАСТИР ПЕРЦЕВИЙ ПОМІЧНИК 10 см х 18 см №1
Калина Медична Виробнича Компанія
41,00
Економія при броні:
-12,15 грн
28,85
грн
Забронювати
Домашня аптечка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Здановської Юлії / Самійла Кішки, 60/5
8.8 км
ПЛАСТИР ПЕРЦЕВИЙ ПОМІЧНИК 10 см х 18 см №1
Калина Медична Виробнича Компанія
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 33 хв
Житомир, вул. Вітрука, 45
131.2 км
ПЛАСТИР ПЕРЦЕВИЙ ПОМІЧНИК 10 см х 18 см №1
Калина Медична Виробнича Компанія
27,69
Економія при броні:
-0,96 грн
26,73
грн
Забронювати
Свк фарм
Відчинено
Зачиняється за 33 хв
Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 76
246.7 км
ПЛАСТИР ПЕРЦЕВИЙ ПОМІЧНИК 10 см х 18 см №1
Калина Медична Виробнича Компанія
30,00
грн
Забронювати
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється за 3 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
385.9 км
ПЛАСТИР ПЕРЦЕВИЙ ПОМІЧНИК 10 см х 18 см №1
Калина Медична Виробнича Компанія
35,30
Економія при броні:
-1,47 грн
33,83
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється за 33 хв
Коблеве, вул. Одеська, 2/4
423.8 км
ПЛАСТИР ПЕРЦЕВИЙ ПОМІЧНИК 10 см х 18 см №1
Калина Медична Виробнича Компанія
31,00
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється за 33 хв
Одеса, вул. Польська, 14
441.8 км
ПЛАСТИР ПЕРЦЕВИЙ ПОМІЧНИК 10 см х 18 см №1
Калина Медична Виробнича Компанія
32,00
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється за 33 хв
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
446.0 км
ПЛАСТИР ПЕРЦЕВИЙ ПОМІЧНИК 10 см х 18 см №1
Калина Медична Виробнича Компанія
31,00
грн
Забронювати
Аптека enter
Відчинено
Зачиняється за 33 хв
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
452.3 км
ПЛАСТИР ПЕРЦЕВИЙ ПОМІЧНИК 10 см х 18 см №1
Калина Медична Виробнича Компанія
31,00
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Відчинено
Цілодобово
Одеса, просп. Свободи, 88
456.2 км
ПЛАСТИР ПЕРЦЕВИЙ ПОМІЧНИК 10 см х 18 см №1
Калина Медична Виробнича Компанія
32,00
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сарата, вул. Крістіана Вернера, 96
496.4 км
ПЛАСТИР ПЕРЦЕВИЙ ПОМІЧНИК 10 см х 18 см №1
Калина Медична Виробнича Компанія
31,00
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Утконосівка, вул. Миру, 29
563.1 км
ПЛАСТИР ПЕРЦЕВИЙ ПОМІЧНИК 10 см х 18 см №1
Калина Медична Виробнича Компанія
32,00
грн
Забронювати
Домашня аптечка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хотів, вул. Чирки М., 2
14.4 км
ПЛАСТИР ПЕРЦЕВИЙ ПОМІЧНИК 10 см х 15 см №1
Калина Медична Виробнича Компанія
Світ здоров'я зжс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 114
130.6 км
ПЛАСТИР ПЕРЦЕВИЙ ПОМІЧНИК 10 см х 18 см №1
Калина Медична Виробнича Компанія
Хемотека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Чигиринська, 21/13
162.6 км
ПЛАСТИР ПЕРЦЕВИЙ ПОМІЧНИК 10 см х 18 см №1
Калина Медична Виробнича Компанія
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Фортечна, 21
250.9 км
ПЛАСТИР ПЕРЦЕВИЙ ПОМІЧНИК 10 см х 15 см №1
Калина Медична Виробнича Компанія
Аптека
Відчинено
Зачиняється за 33 хв
Саврань, вул. Соборна, 15
259.5 км
ПЛАСТИР ПЕРЦЕВИЙ ПОМІЧНИК 10 см х 15 см №1
Калина Медична Виробнича Компанія
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янець, вул. Криворізька, 37
279.1 км
ПЛАСТИР ПЕРЦЕВИЙ ПОМІЧНИК 10 см х 18 см №1
Калина Медична Виробнича Компанія
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. 3-я Слобідська, 49/1
402.6 км
ПЛАСТИР ПЕРЦЕВИЙ ПОМІЧНИК 10 см х 18 см №1
Калина Медична Виробнича Компанія
