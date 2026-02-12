Львів
Лейкопластир + 103 (Plasters + 103)
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Молодіжна, 6/2 216.1 км
216.1 км
ПЛАСТИР + 103 5 см х 5 м №1
Калина Медична Виробнича Компанія
116,80
Економія при броні:
-1,20 грн
115,60
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Летичев, вул. Савіцького Юрія, 14 263.8 км
263.8 км
ПЛАСТИР + 103 5 см х 5 м №1
Калина Медична Виробнича Компанія
116,80
Економія при броні:
-1,20 грн
115,60
грн
Забронювати
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Київ, вул. Хороброго Святослава, 5 462.8 км
462.8 км
ПЛАСТИР + 103 5 см х 5 м №1
Калина Медична Виробнича Компанія
122,00
Економія при броні:
-34,38 грн
87,62
грн
Забронювати
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Кондратюка Юрія, 8 464.5 км
464.5 км
ПЛАСТИР + 103 2 см х 5 м №1
Калина Медична Виробнича Компанія
53,00
Економія при броні:
-15,11 грн
37,89
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Гадяч, пл. Миру, 13-А 712.0 км
712.0 км
ПЛАСТИР + 103 3 см х 5 м №1
Калина Медична Виробнича Компанія
45,57
Економія при броні:
-2,19 грн
43,38
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Героїв-Чорнобильців, 1 756.2 км
756.2 км
ПЛАСТИР + 103 2 см х 5 м №1
Калина Медична Виробнича Компанія
35,59
Економія при броні:
-2,16 грн
33,43
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Перемоги, 59 870.4 км
870.4 км
ПЛАСТИР + 103 2 см х 5 м №1
Калина Медична Виробнича Компанія
34,80
Економія при броні:
-1,37 грн
33,43
грн
Забронювати
ПЛАСТИР + 103 3 см х 5 м №1
Калина Медична Виробнича Компанія
46,04
Економія при броні:
-1,81 грн
44,23
грн
Забронювати
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 31 870.8 км
870.8 км
ПЛАСТИР + 103 2 см х 5 м №1
Калина Медична Виробнича Компанія
35,43
Економія при броні:
-2,00 грн
33,43
грн
Забронювати
ПЛАСТИР + 103 3 см х 5 м №1
Калина Медична Виробнича Компанія
46,88
Економія при броні:
-2,65 грн
44,23
грн
Забронювати
Експрес
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Шевченка Тараса, 60 220.0 км
220.0 км
ПЛАСТИР + 103 5 см х 5 м №1
Калина Медична Виробнича Компанія
Полімед
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Європейська, 14 621.6 км
621.6 км
ПЛАСТИР + 103 5 см х 5 м №1
Калина Медична Виробнича Компанія
Полімед
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Одеса, дорога Фонтанська, 43 625.8 км
625.8 км
ПЛАСТИР + 103 5 см х 5 м №1
Калина Медична Виробнича Компанія
Полімед
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Одеса, дорога Фонтанська, 99 627.5 км
627.5 км
ПЛАСТИР + 103 5 см х 5 м №1
Калина Медична Виробнича Компанія
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Першотравневе, вул. Вишнева, 2-А 868.4 км
868.4 км
ПЛАСТИР + 103 1 см х 5 м №1
Калина Медична Виробнича Компанія
ПЛАСТИР + 103 3 см х 5 м №1
Калина Медична Виробнича Компанія
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 37 883.2 км
883.2 км
ПЛАСТИР + 103 2 см х 5 м №1
Калина Медична Виробнича Компанія
ПЛАСТИР + 103 5 см х 5 м №1
Калина Медична Виробнича Компанія
Undefined
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Новопокровка, вул. Вєсіча, 2 897.4 км
897.4 км
ПЛАСТИР + 103 3 см х 5 м №1
Калина Медична Виробнича Компанія
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Шевченкове, вул. Ринкова, 1/2 943.3 км
943.3 км
ПЛАСТИР + 103 2 см х 5 м №1
Калина Медична Виробнича Компанія
ПЛАСТИР + 103 3 см х 5 м №1
Калина Медична Виробнича Компанія
