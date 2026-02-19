Дніпро
Лейкопластир + 103 (Plasters + 103)
Лейкопластир + 103 (Plasters + 103)
Дніпро
(адресу не вказано)
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Героїв-Чорнобильців, 1
129.0 км
ПЛАСТИР + 103 2 см х 5 м №1
Калина Медична Виробнича Компанія
35,56
Економія при броні:
-2,13 грн
33,43
грн
Забронювати
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 31
195.3 км
ПЛАСТИР + 103 2 см х 5 м №1
Калина Медична Виробнича Компанія
35,94
Економія при броні:
-2,51 грн
33,43
грн
Забронювати
ПЛАСТИР + 103 3 см х 5 м №1
Калина Медична Виробнича Компанія
47,54
Економія при броні:
-3,31 грн
44,23
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Перемоги, 59
196.0 км
ПЛАСТИР + 103 2 см х 5 м №1
Калина Медична Виробнича Компанія
35,22
Економія при броні:
-1,79 грн
33,43
грн
Забронювати
ПЛАСТИР + 103 3 см х 5 м №1
Калина Медична Виробнича Компанія
46,59
Економія при броні:
-2,36 грн
44,23
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Гадяч, пл. Миру, 13-А
225.4 км
ПЛАСТИР + 103 3 см х 5 м №1
Калина Медична Виробнича Компанія
45,29
Економія при броні:
-1,91 грн
43,38
грн
Забронювати
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Київ, вул. Хороброго Святослава, 5
396.1 км
ПЛАСТИР + 103 5 см х 5 м №1
Калина Медична Виробнича Компанія
122,00
Економія при броні:
-34,38 грн
87,62
грн
Забронювати
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Кондратюка Юрія, 8
401.8 км
ПЛАСТИР + 103 2 см х 5 м №1
Калина Медична Виробнича Компанія
53,00
Економія при броні:
-15,11 грн
37,89
грн
Забронювати
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Молодіжна, 6/2
599.6 км
ПЛАСТИР + 103 5 см х 5 м №1
Калина Медична Виробнича Компанія
125,00
Економія при броні:
-22,00 грн
103,00
грн
Забронювати
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Першотравневе, вул. Вишнева, 2-А
156.7 км
Undefined
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Новопокровка, вул. Вєсіча, 2
187.1 км
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 37
190.0 км
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Шевченкове, вул. Ринкова, 1/2
207.3 км
Полімед
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Європейська, 14
391.2 км
Полімед
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Одеса, дорога Фонтанська, 43
394.0 км
Полімед
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Одеса, дорога Фонтанська, 99
394.9 км
Експрес
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Шевченка Тараса, 60
595.6 км
