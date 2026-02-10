Одеса
Ланцет Лонгевіта (Lancet Longevita)

Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Одеса
Мишель
Відчинено
Цілодобово
Одеса, вул. Вадатурського Олексія, 49
4.3 км
ЛАНЦЕТИ тм LONGEVITA 28G №50
Hangzhou Sejoy Electronics & Instruments
135,00 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
4.7 км
ЛАНЦЕТИ тм LONGEVITA 28G №50
Hangzhou Sejoy Electronics & Instruments
140,00 грн
Южна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
9.3 км
ЛАНЦЕТИ тм LONGEVITA 28G №50
Hangzhou Sejoy Electronics & Instruments
135,00 грн
В містах поряд
Валенсія
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, вул. Спортивна, 6
21.0 км
ЛАНЦЕТИ тм LONGEVITA 28G №50
Hangzhou Sejoy Electronics & Instruments
135,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, вул. Грушевського Михайла, 45-А
144.4 км
ЛАНЦЕТИ тм LONGEVITA 28G №50
Hangzhou Sejoy Electronics & Instruments
174,00
Економія при броні: -8,70 грн
165,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Катеринівська, 1-А
259.3 км
ЛАНЦЕТИ тм LONGEVITA 28G №50
Hangzhou Sejoy Electronics & Instruments
196,95
Економія при броні: -7,00 грн
189,95 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Богуслав, вул. Соборна, 20-Б
340.0 км
ЛАНЦЕТИ тм LONGEVITA 28G №50
Hangzhou Sejoy Electronics & Instruments
174,00
Економія при броні: -8,70 грн
165,30 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
441.6 км
ЛАНЦЕТИ тм LONGEVITA 28G №50
Hangzhou Sejoy Electronics & Instruments
233,00
Економія при броні: -63,44 грн
169,56 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чорнухи, вул. Центральна, 15
451.5 км
ЛАНЦЕТИ тм LONGEVITA 28G №50
Hangzhou Sejoy Electronics & Instruments
157,50
Економія при броні: -7,87 грн
149,63 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
526.3 км
ЛАНЦЕТИ тм LONGEVITA 28G №50
Hangzhou Sejoy Electronics & Instruments
174,00
Економія при броні: -8,70 грн
165,30 грн
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Байрона, 136-К
564.3 км
ЛАНЦЕТИ тм LONGEVITA 28G №50
Hangzhou Sejoy Electronics & Instruments
174,00
Економія при броні: -8,70 грн
165,30 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дерев'янка, 7
567.7 км
ЛАНЦЕТИ тм LONGEVITA 28G №50
Hangzhou Sejoy Electronics & Instruments
174,00
Економія при броні: -8,70 грн
165,30 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кочеток, вул. Чугуївська, 33
577.3 км
ЛАНЦЕТИ тм LONGEVITA 28G №50
Hangzhou Sejoy Electronics & Instruments
174,00
Економія при броні: -8,70 грн
165,30 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Соборності, 11-В
618.3 км
ЛАНЦЕТИ тм LONGEVITA 28G №50
Hangzhou Sejoy Electronics & Instruments
174,00
Економія при броні: -8,70 грн
165,30 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сарни, вул. Бандери Степана, 7
618.4 км
ЛАНЦЕТИ тм LONGEVITA 28G №50
Hangzhou Sejoy Electronics & Instruments
174,00
Економія при броні: -8,70 грн
165,30 грн
