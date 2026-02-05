Київ
Ланцет Лонгевіта (Lancet Longevita)

Київ (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Київ
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
ЛАНЦЕТИ тм LONGEVITA 28G №50
Hangzhou Sejoy Electronics & Instruments
233,00
Економія при броні: -63,44 грн
169,56 грн
В містах поряд
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Богуслав, вул. Соборна, 20-Б
104.9 км
ЛАНЦЕТИ тм LONGEVITA 28G №50
Hangzhou Sejoy Electronics & Instruments
171,20
Економія при броні: -8,75 грн
162,45 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Січових Стрільців, 4
274.5 км
ЛАНЦЕТИ тм LONGEVITA 28G №50
Hangzhou Sejoy Electronics & Instruments
171,20
Економія при броні: -8,75 грн
162,45 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Сарни, вул. Бандери Степана, 7
292.2 км
ЛАНЦЕТИ тм LONGEVITA 28G №50
Hangzhou Sejoy Electronics & Instruments
171,20
Економія при броні: -8,75 грн
162,45 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Катеринівська, 1-А
349.3 км
ЛАНЦЕТИ тм LONGEVITA 28G №50
Hangzhou Sejoy Electronics & Instruments
203,98
Економія при броні: -14,03 грн
189,95 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Луцьк, просп. Соборності, 11-В
365.4 км
ЛАНЦЕТИ тм LONGEVITA 28G №50
Hangzhou Sejoy Electronics & Instruments
171,20
Економія при броні: -8,75 грн
162,45 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Дерев'янка, 7
409.2 км
ЛАНЦЕТИ тм LONGEVITA 28G №50
Hangzhou Sejoy Electronics & Instruments
171,20
Економія при броні: -8,75 грн
162,45 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, вул. Грушевського Михайла, 45-А
450.8 км
ЛАНЦЕТИ тм LONGEVITA 28G №50
Hangzhou Sejoy Electronics & Instruments
171,20
Економія при броні: -8,75 грн
162,45 грн
