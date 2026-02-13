Дніпро
Про товар
Ціни
Ланцет Лонгевіта (Lancet Longevita)
Ланцет Лонгевіта (Lancet Longevita)
Вінниця
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування:
За відстанню
Фільтр
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Катеринівська, 1-А
134.2 км
ЛАНЦЕТИ тм LONGEVITA 28G №50
Hangzhou Sejoy Electronics & Instruments
200,92
Економія при броні:
-10,97 грн
189,95
грн
Забронювати
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Байрона, 136-К
188.1 км
ЛАНЦЕТИ тм LONGEVITA 28G №50
Hangzhou Sejoy Electronics & Instruments
174,00
Економія при броні:
-8,70 грн
165,30
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кочеток, вул. Чугуївська, 33
191.6 км
ЛАНЦЕТИ тм LONGEVITA 28G №50
Hangzhou Sejoy Electronics & Instruments
174,00
Економія при броні:
-8,70 грн
165,30
грн
Забронювати
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
192.0 км
ЛАНЦЕТИ тм LONGEVITA 28G №50
Hangzhou Sejoy Electronics & Instruments
174,00
Економія при броні:
-8,70 грн
165,30
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Дерев'янка, 7
194.9 км
ЛАНЦЕТИ тм LONGEVITA 28G №50
Hangzhou Sejoy Electronics & Instruments
174,00
Економія при броні:
-8,70 грн
165,30
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 14:00
Херсон, вул. Грушевського Михайла, 45-А
273.1 км
ЛАНЦЕТИ тм LONGEVITA 28G №50
Hangzhou Sejoy Electronics & Instruments
174,00
Економія при броні:
-8,70 грн
165,30
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Богуслав, вул. Соборна, 20-Б
326.5 км
ЛАНЦЕТИ тм LONGEVITA 28G №50
Hangzhou Sejoy Electronics & Instruments
174,00
Економія при броні:
-8,70 грн
165,30
грн
Забронювати
Фармацевт копєйкін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Кримська, 80
381.4 км
ЛАНЦЕТИ тм LONGEVITA 28G №50
Hangzhou Sejoy Electronics & Instruments
160,00
грн
Забронювати
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
394.2 км
ЛАНЦЕТИ тм LONGEVITA 28G №50
Hangzhou Sejoy Electronics & Instruments
233,00
Економія при броні:
-63,44 грн
169,56
грн
Забронювати
Мишель
Відчинено
Цілодобово
Одеса, вул. Вадатурського Олексія, 49
395.5 км
ЛАНЦЕТИ тм LONGEVITA 28G №50
Hangzhou Sejoy Electronics & Instruments
155,00
грн
Забронювати
Аліна
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 23
395.7 км
ЛАНЦЕТИ тм LONGEVITA 28G №50
Hangzhou Sejoy Electronics & Instruments
155,00
грн
Забронювати
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
396.5 км
ЛАНЦЕТИ тм LONGEVITA 28G №50
Hangzhou Sejoy Electronics & Instruments
160,00
грн
Забронювати
Лаванда
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 174
397.5 км
ЛАНЦЕТИ тм LONGEVITA 28G №50
Hangzhou Sejoy Electronics & Instruments
155,00
грн
Забронювати
Росса
Відчинено
Зачиняється о 18:30
Одеса, вул. Корольова Академіка, 72
397.9 км
ЛАНЦЕТИ тм LONGEVITA 28G №50
Hangzhou Sejoy Electronics & Instruments
155,00
грн
Забронювати
Южна
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
398.1 км
ЛАНЦЕТИ тм LONGEVITA 28G №50
Hangzhou Sejoy Electronics & Instruments
155,00
грн
Забронювати
Жемчужина
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Лиманка, вул. Жемчужна, 6
400.0 км
ЛАНЦЕТИ тм LONGEVITA 28G №50
Hangzhou Sejoy Electronics & Instruments
160,00
грн
Забронювати
Валенсія
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чорноморськ, вул. Спортивна, 6
409.0 км
ЛАНЦЕТИ тм LONGEVITA 28G №50
Hangzhou Sejoy Electronics & Instruments
155,00
грн
Забронювати
Чорноморська
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чорноморськ, вул. Олександрійська, 17-А
409.2 км
ЛАНЦЕТИ тм LONGEVITA 28G №50
Hangzhou Sejoy Electronics & Instruments
155,00
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Сарни, вул. Бандери Степана, 7
683.0 км
ЛАНЦЕТИ тм LONGEVITA 28G №50
Hangzhou Sejoy Electronics & Instruments
174,00
Економія при броні:
-8,70 грн
165,30
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Луцьк, просп. Соборності, 11-В
741.6 км
ЛАНЦЕТИ тм LONGEVITA 28G №50
Hangzhou Sejoy Electronics & Instruments
174,00
Економія при броні:
-8,70 грн
165,30
грн
Забронювати
Показати більше
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню