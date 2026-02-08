Одеса
Ланцет автоматичний Медланс плюс екстра (Lancet automatic Medlans plus extra)

Одеса (адресу не вказано)
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Героїв України, 16/17
250.0 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS EXTRA голка 21G №200
HTL-Strefa
894,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 84
253.0 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS EXTRA голка 21G №200
HTL-Strefa
1146,39 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кременчук, просп. Свободи, 83/1
354.5 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS EXTRA голка 21G №200
HTL-Strefa
799,76
Економія при броні: -91,28 грн
708,49 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:45
Українка, вул. Юності, 6
407.8 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS EXTRA голка 21G №200
HTL-Strefa
626,39
Економія при броні: -63,99 грн
562,41 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Коновальця, 7-Б
526.0 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS EXTRA голка 21G №200
HTL-Strefa
239,10
Економія при броні: -27,29 грн
211,82 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Павлівка, вул. Незалежності, 23-А
652.2 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS EXTRA голка 21G №200
HTL-Strefa
1609,88
Економія при броні: -171,00 грн
1438,89 грн
