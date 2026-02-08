Одеса
Про товар
Ціни
Ланцет автоматичний Медланс плюс екстра (Lancet automatic Medlans plus extra)
Ланцет автоматичний Медланс плюс екстра (Lancet automatic Medlans plus extra)
Одеса
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування:
За відстанню
Фільтр
В містах поряд
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Героїв України, 16/17
250.0 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS EXTRA голка 21G №200
HTL-Strefa
894,00
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 84
253.0 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS EXTRA голка 21G №200
HTL-Strefa
1146,39
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кременчук, просп. Свободи, 83/1
354.5 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS EXTRA голка 21G №200
HTL-Strefa
799,76
Економія при броні:
-91,28 грн
708,49
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:45
Українка, вул. Юності, 6
407.8 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS EXTRA голка 21G №200
HTL-Strefa
626,39
Економія при броні:
-63,99 грн
562,41
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Коновальця, 7-Б
526.0 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS EXTRA голка 21G №200
HTL-Strefa
239,10
Економія при броні:
-27,29 грн
211,82
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Павлівка, вул. Незалежності, 23-А
652.2 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS EXTRA голка 21G №200
HTL-Strefa
1609,88
Економія при броні:
-171,00 грн
1438,89
грн
Забронювати
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню