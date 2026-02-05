Львів
Ланцет автоматичний Медланс плюс екстра (Lancet automatic Medlans plus extra)
Львів
(адресу не вказано)
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Павлівка, вул. Незалежності, 23-А
93.1 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS EXTRA голка 21G №200
HTL-Strefa
1609,88
Економія при броні:
-71,81 грн
1538,08
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Коновальця, 7-Б
113.7 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS EXTRA голка 21G №200
HTL-Strefa
239,10
Економія при броні:
-12,69 грн
226,42
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:45
Українка, вул. Юності, 6
481.6 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS EXTRA голка 21G №200
HTL-Strefa
626,39
Економія при броні:
-25,22 грн
601,18
грн
Забронювати
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Героїв України, 16/17
613.4 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS EXTRA голка 21G №200
HTL-Strefa
894,00
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 84
617.9 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS EXTRA голка 21G №200
HTL-Strefa
1159,57
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кременчук, просп. Свободи, 83/1
684.1 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS EXTRA голка 21G №200
HTL-Strefa
799,76
Економія при броні:
-42,44 грн
757,33
грн
Забронювати
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. 10-а Лінія, 61
618.9 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS EXTRA голка 21G №200
HTL-Strefa
