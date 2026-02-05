Київ
Ланцет автоматичний Медланс плюс екстра (Lancet automatic Medlans plus extra)

Київ (адресу не вказано)
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:45
Українка, вул. Юності, 6
37.5 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS EXTRA голка 21G №200
HTL-Strefa
626,39
Економія при броні: -25,22 грн
601,18 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Героїв України, 16/17
249.6 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS EXTRA голка 21G №200
HTL-Strefa
894,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 84
251.3 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS EXTRA голка 21G №200
HTL-Strefa
1159,57 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кременчук, просп. Свободи, 83/1
257.2 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS EXTRA голка 21G №200
HTL-Strefa
799,76
Економія при броні: -42,44 грн
757,33 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Павлівка, вул. Незалежності, 23-А
428.5 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS EXTRA голка 21G №200
HTL-Strefa
1609,88
Економія при броні: -71,81 грн
1538,08 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Коновальця, 7-Б
451.4 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS EXTRA голка 21G №200
HTL-Strefa
239,10
Економія при броні: -12,69 грн
226,42 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Кропивницький, вул. 10-а Лінія, 61
253.9 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS EXTRA голка 21G №200
HTL-Strefa
