Харків
Про товар
Ціни
Ланцет автоматичний Медланс плюс екстра (Lancet automatic Medlans plus extra)
Ланцет автоматичний Медланс плюс екстра (Lancet automatic Medlans plus extra)
Харків
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування:
За відстанню
Фільтр
В містах поряд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кременчук, просп. Свободи, 83/1
224.7 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS EXTRA голка 21G №200
HTL-Strefa
741,47
Економія при броні:
-32,98 грн
708,49
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 84
331.2 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS EXTRA голка 21G №200
HTL-Strefa
1146,39
грн
Забронювати
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Героїв України, 16/17
335.8 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS EXTRA голка 21G №200
HTL-Strefa
894,00
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:45
Українка, вул. Юності, 6
391.4 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS EXTRA голка 21G №200
HTL-Strefa
593,94
Економія при броні:
-31,53 грн
562,41
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Павлівка, вул. Незалежності, 23-А
837.6 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS EXTRA голка 21G №200
HTL-Strefa
1565,16
Економія при броні:
-126,28 грн
1438,89
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Коновальця, 7-Б
840.3 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS EXTRA голка 21G №200
HTL-Strefa
221,68
Економія при броні:
-9,86 грн
211,82
грн
Забронювати
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. 10-а Лінія, 61
332.5 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS EXTRA голка 21G №200
HTL-Strefa
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню