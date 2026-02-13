Дніпро
Про товар
Ціни
Ланцет автоматичний Медланс плюс екстра (Lancet automatic Medlans plus extra)
Ланцет автоматичний Медланс плюс екстра (Lancet automatic Medlans plus extra)
Одеса
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування:
За відстанню
Фільтр
В містах поряд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кременчук, просп. Свободи, 83/1
137.3 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS EXTRA голка 21G №200
HTL-Strefa
741,47
Економія при броні:
-32,98 грн
708,49
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 84
203.5 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS EXTRA голка 21G №200
HTL-Strefa
1185,92
грн
Забронювати
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Героїв України, 16/17
208.5 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS EXTRA голка 21G №200
HTL-Strefa
894,00
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:45
Українка, вул. Юності, 6
362.7 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS EXTRA голка 21G №200
HTL-Strefa
593,94
Економія при броні:
-31,53 грн
562,41
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Коновальця, 7-Б
759.3 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS EXTRA голка 21G №200
HTL-Strefa
221,68
Економія при броні:
-9,86 грн
211,82
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Павлівка, вул. Незалежності, 23-А
799.1 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS EXTRA голка 21G №200
HTL-Strefa
1565,16
Економія при броні:
-126,28 грн
1438,89
грн
Забронювати
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Кропивницький, вул. 10-а Лінія, 61
203.3 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS EXTRA голка 21G №200
HTL-Strefa
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню