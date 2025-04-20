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Катетер для відсмоктування з вакуумним контролем
Катетер для відсмоктування з вакуумним контролем
Запоріжжя
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Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 2
71.1 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ВІДСМОКТУВАННЯ З ВАКУУМНИМ КОНТРОЛЕМ розмір 8 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
13,80
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Крушельницької, 6-А
75.3 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ВІДСМОКТУВАННЯ З ВАКУУМНИМ КОНТРОЛЕМ розмір 12 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
13,40
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Самар, вул. Гетьманська, 35
87.4 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ВІДСМОКТУВАННЯ З ВАКУУМНИМ КОНТРОЛЕМ розмір 12 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
13,31
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Карлівка, вул. Полтавський Шлях, 48-В
178.2 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ВІДСМОКТУВАННЯ З ВАКУУМНИМ КОНТРОЛЕМ розмір 8 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
14,59
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Глобине, вул. Виноградна, 11
219.7 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ВІДСМОКТУВАННЯ З ВАКУУМНИМ КОНТРОЛЕМ розмір 12 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
13,60
грн
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Аптека ваш консультант
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 177
246.2 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ВІДСМОКТУВАННЯ З ВАКУУМНИМ КОНТРОЛЕМ розмір 12 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
13,87
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
252.5 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ВІДСМОКТУВАННЯ З ВАКУУМНИМ КОНТРОЛЕМ розмір 8 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
13,80
грн
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КАТЕТЕР ДЛЯ ВІДСМОКТУВАННЯ З ВАКУУМНИМ КОНТРОЛЕМ розмір 12 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
13,84
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Нескорених / Гвардійців-Широнінці, 29/50
256.2 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ВІДСМОКТУВАННЯ З ВАКУУМНИМ КОНТРОЛЕМ розмір 8 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
13,80
грн
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Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Перемоги, 70-Д
257.5 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ВІДСМОКТУВАННЯ З ВАКУУМНИМ КОНТРОЛЕМ розмір 8 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
14,95
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Гребінка, вул. Незалежності, 11-Б
320.7 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ВІДСМОКТУВАННЯ З ВАКУУМНИМ КОНТРОЛЕМ розмір 12 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
13,32
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Прилуки, вул. Київська, 94
366.8 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ВІДСМОКТУВАННЯ З ВАКУУМНИМ КОНТРОЛЕМ розмір 12 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
13,40
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Григоренка Петра, 20
435.8 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ВІДСМОКТУВАННЯ З ВАКУУМНИМ КОНТРОЛЕМ розмір 12 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
9,33
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Алма-Атинська, 99/2
435.9 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ВІДСМОКТУВАННЯ З ВАКУУМНИМ КОНТРОЛЕМ розмір 8 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
14,69
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
444.2 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ВІДСМОКТУВАННЯ З ВАКУУМНИМ КОНТРОЛЕМ розмір 8 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
13,70
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
444.3 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ВІДСМОКТУВАННЯ З ВАКУУМНИМ КОНТРОЛЕМ розмір 8 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
13,70
грн
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Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
492.9 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ВІДСМОКТУВАННЯ З ВАКУУМНИМ КОНТРОЛЕМ розмір 12 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
8,90
грн
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Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Звягель, вул. Анни Ярославни, 19
627.0 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ВІДСМОКТУВАННЯ З ВАКУУМНИМ КОНТРОЛЕМ розмір 8 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
13,00
грн
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D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Рівне, вул. Міцкевича, 30
716.1 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ВІДСМОКТУВАННЯ З ВАКУУМНИМ КОНТРОЛЕМ розмір 8 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
15,00
грн
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D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Луцьк, просп. Соборності, 20-В
780.1 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ВІДСМОКТУВАННЯ З ВАКУУМНИМ КОНТРОЛЕМ розмір 8 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
13,30
грн
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D.s.
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Львів, вул. Вашингтона, 8
839.9 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ВІДСМОКТУВАННЯ З ВАКУУМНИМ КОНТРОЛЕМ розмір 8 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
12,65
грн
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