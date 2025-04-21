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Катетер для відсмоктування з вакуумним контролем
Катетер для відсмоктування з вакуумним контролем
Вінниця
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Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Звягель, вул. Анни Ярославни, 19
162.7 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ВІДСМОКТУВАННЯ З ВАКУУМНИМ КОНТРОЛЕМ розмір 8 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
13,00
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
198.3 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ВІДСМОКТУВАННЯ З ВАКУУМНИМ КОНТРОЛЕМ розмір 8 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
13,70
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
198.3 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ВІДСМОКТУВАННЯ З ВАКУУМНИМ КОНТРОЛЕМ розмір 8 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
13,70
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Григоренка Петра, 20
201.0 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ВІДСМОКТУВАННЯ З ВАКУУМНИМ КОНТРОЛЕМ розмір 12 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
9,33
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Алма-Атинська, 99/2
206.3 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ВІДСМОКТУВАННЯ З ВАКУУМНИМ КОНТРОЛЕМ розмір 8 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
14,69
грн
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D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Рівне, вул. Міцкевича, 30
222.3 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ВІДСМОКТУВАННЯ З ВАКУУМНИМ КОНТРОЛЕМ розмір 8 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
15,00
грн
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D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Соборності, 20-В
280.7 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ВІДСМОКТУВАННЯ З ВАКУУМНИМ КОНТРОЛЕМ розмір 8 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
13,30
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Гребінка, вул. Незалежності, 11-Б
300.3 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ВІДСМОКТУВАННЯ З ВАКУУМНИМ КОНТРОЛЕМ розмір 12 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
13,32
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Прилуки, вул. Київська, 94
315.7 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ВІДСМОКТУВАННЯ З ВАКУУМНИМ КОНТРОЛЕМ розмір 12 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
13,40
грн
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Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
322.7 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ВІДСМОКТУВАННЯ З ВАКУУМНИМ КОНТРОЛЕМ розмір 12 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
8,90
грн
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D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:30
Львів, вул. Вашингтона, 8
325.4 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ВІДСМОКТУВАННЯ З ВАКУУМНИМ КОНТРОЛЕМ розмір 8 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
12,65
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Глобине, вул. Виноградна, 11
346.5 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ВІДСМОКТУВАННЯ З ВАКУУМНИМ КОНТРОЛЕМ розмір 12 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
13,60
грн
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D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Коршинського Івана, 20-Б
458.6 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ВІДСМОКТУВАННЯ З ВАКУУМНИМ КОНТРОЛЕМ розмір 8 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
13,30
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Карлівка, вул. Полтавський Шлях, 48-В
481.6 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ВІДСМОКТУВАННЯ З ВАКУУМНИМ КОНТРОЛЕМ розмір 8 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
14,59
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Крушельницької, 6-А
484.7 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ВІДСМОКТУВАННЯ З ВАКУУМНИМ КОНТРОЛЕМ розмір 12 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
13,40
грн
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Аптеки медичної академії
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 2
487.6 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ВІДСМОКТУВАННЯ З ВАКУУМНИМ КОНТРОЛЕМ розмір 8 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
13,80
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Самар, вул. Гетьманська, 35
498.3 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ВІДСМОКТУВАННЯ З ВАКУУМНИМ КОНТРОЛЕМ розмір 12 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
13,31
грн
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Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 70-Д
562.7 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ВІДСМОКТУВАННЯ З ВАКУУМНИМ КОНТРОЛЕМ розмір 8 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
14,95
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 9
563.3 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ВІДСМОКТУВАННЯ З ВАКУУМНИМ КОНТРОЛЕМ розмір 8 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
13,80
грн
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КАТЕТЕР ДЛЯ ВІДСМОКТУВАННЯ З ВАКУУМНИМ КОНТРОЛЕМ розмір 12 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
13,84
грн
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Аптека ваш консультант
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 177
565.1 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ВІДСМОКТУВАННЯ З ВАКУУМНИМ КОНТРОЛЕМ розмір 12 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
13,87
грн
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