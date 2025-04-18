Вкладиші лактаційні Білосніжка
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 41 аптеках у Київ
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
ПОГЛИНАЮЧІ ПРОКЛАДКИ ДЛЯ ГРУДЕЙ ОДНОРАЗОВІ "БІЛОСНІЖКА" 130 мм х 130 мм №30
Shanghai Foliage Industry
132,60
Економія при броні: -40,73 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
ПОГЛИНАЮЧІ ПРОКЛАДКИ ДЛЯ ГРУДЕЙ ОДНОРАЗОВІ "БІЛОСНІЖКА" 130 мм х 130 мм №30
Shanghai Foliage Industry
132,60
Економія при броні: -40,73 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
ПОГЛИНАЮЧІ ПРОКЛАДКИ ДЛЯ ГРУДЕЙ ОДНОРАЗОВІ "БІЛОСНІЖКА" 130 мм х 130 мм №30
Shanghai Foliage Industry
113,31
Економія при броні: -10,60 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Предславинська, 9
2.6 км
ПОГЛИНАЮЧІ ПРОКЛАДКИ ДЛЯ ГРУДЕЙ ОДНОРАЗОВІ "БІЛОСНІЖКА" 130 мм х 130 мм №30
Shanghai Foliage Industry
132,60
Економія при броні: -40,73 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Чорновола В'ячеслава, 28/1
2.8 км
ПОГЛИНАЮЧІ ПРОКЛАДКИ ДЛЯ ГРУДЕЙ ОДНОРАЗОВІ "БІЛОСНІЖКА" 130 мм х 130 мм №30
Shanghai Foliage Industry
132,60
Економія при броні: -40,73 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
3.1 км
ПОГЛИНАЮЧІ ПРОКЛАДКИ ДЛЯ ГРУДЕЙ ОДНОРАЗОВІ "БІЛОСНІЖКА" 130 мм х 130 мм №30
Shanghai Foliage Industry
111,00
Економія при броні: -14,66 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Ісаакяна, 2
3.1 км
ПОГЛИНАЮЧІ ПРОКЛАДКИ ДЛЯ ГРУДЕЙ ОДНОРАЗОВІ "БІЛОСНІЖКА" 130 мм х 130 мм №30
Shanghai Foliage Industry
132,60
Економія при броні: -40,73 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Солом'янська, 14
4.4 км
ПОГЛИНАЮЧІ ПРОКЛАДКИ ДЛЯ ГРУДЕЙ ОДНОРАЗОВІ "БІЛОСНІЖКА" 130 мм х 130 мм №30
Shanghai Foliage Industry
105,43
Економія при броні: -6,16 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лобановського, 35
5.0 км
ПОГЛИНАЮЧІ ПРОКЛАДКИ ДЛЯ ГРУДЕЙ ОДНОРАЗОВІ "БІЛОСНІЖКА" 130 мм х 130 мм №30
Shanghai Foliage Industry
125,50
Економія при броні: -0,40 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лобановського, 2
5.3 км
ПОГЛИНАЮЧІ ПРОКЛАДКИ ДЛЯ ГРУДЕЙ ОДНОРАЗОВІ "БІЛОСНІЖКА" 130 мм х 130 мм №30
Shanghai Foliage Industry
132,60
Економія при броні: -40,73 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Воскресенський, 15
6.1 км
ПОГЛИНАЮЧІ ПРОКЛАДКИ ДЛЯ ГРУДЕЙ ОДНОРАЗОВІ "БІЛОСНІЖКА" 130 мм х 130 мм №30
Shanghai Foliage Industry
105,72
Економія при броні: -6,19 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Шухевича Романа, 10
6.4 км
ПОГЛИНАЮЧІ ПРОКЛАДКИ ДЛЯ ГРУДЕЙ ОДНОРАЗОВІ "БІЛОСНІЖКА" 130 мм х 130 мм №30
Shanghai Foliage Industry
111,77
Економія при броні: -6,45 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Полку Азов, 5
6.4 км
ПОГЛИНАЮЧІ ПРОКЛАДКИ ДЛЯ ГРУДЕЙ ОДНОРАЗОВІ "БІЛОСНІЖКА" 130 мм х 130 мм №30
Shanghai Foliage Industry
110,63
Економія при броні: -4,69 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Кирилівська, 166
6.7 км
ПОГЛИНАЮЧІ ПРОКЛАДКИ ДЛЯ ГРУДЕЙ ОДНОРАЗОВІ "БІЛОСНІЖКА" 130 мм х 130 мм №30
Shanghai Foliage Industry
107,92
Економія при броні: -8,47 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дашкевича Остафія, 15
6.9 км
ПОГЛИНАЮЧІ ПРОКЛАДКИ ДЛЯ ГРУДЕЙ ОДНОРАЗОВІ "БІЛОСНІЖКА" 130 мм х 130 мм №30
Shanghai Foliage Industry
106,21
Економія при броні: -10,16 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 9
6.9 км
ПОГЛИНАЮЧІ ПРОКЛАДКИ ДЛЯ ГРУДЕЙ ОДНОРАЗОВІ "БІЛОСНІЖКА" 130 мм х 130 мм №30
Shanghai Foliage Industry
109,59
Економія при броні: -7,06 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Стальського, 24
7.0 км
ПОГЛИНАЮЧІ ПРОКЛАДКИ ДЛЯ ГРУДЕЙ ОДНОРАЗОВІ "БІЛОСНІЖКА" 130 мм х 130 мм №30
Shanghai Foliage Industry
132,60
Економія при броні: -40,73 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Голосіївський, 108/1
7.3 км
ПОГЛИНАЮЧІ ПРОКЛАДКИ ДЛЯ ГРУДЕЙ ОДНОРАЗОВІ "БІЛОСНІЖКА" 130 мм х 130 мм №30
Shanghai Foliage Industry
125,40
Економія при броні: -0,30 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15
7.5 км
ПОГЛИНАЮЧІ ПРОКЛАДКИ ДЛЯ ГРУДЕЙ ОДНОРАЗОВІ "БІЛОСНІЖКА" 130 мм х 130 мм №30
Shanghai Foliage Industry
132,60
Економія при броні: -40,73 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
7.5 км
ПОГЛИНАЮЧІ ПРОКЛАДКИ ДЛЯ ГРУДЕЙ ОДНОРАЗОВІ "БІЛОСНІЖКА" 130 мм х 130 мм №30
Shanghai Foliage Industry
104,00
Економія при броні: -7,00 грн