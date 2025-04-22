Вкладиші лактаційні Білосніжка
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Чернігів
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
ПОГЛИНАЮЧІ ПРОКЛАДКИ ДЛЯ ГРУДЕЙ ОДНОРАЗОВІ "БІЛОСНІЖКА" 130 мм х 130 мм №30
Shanghai Foliage Industry
116,82
Економія при броні: -4,55 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
1.6 км
ПОГЛИНАЮЧІ ПРОКЛАДКИ ДЛЯ ГРУДЕЙ ОДНОРАЗОВІ "БІЛОСНІЖКА" 130 мм х 130 мм №30
Shanghai Foliage Industry
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Текстильників, 15
2.7 км
ПОГЛИНАЮЧІ ПРОКЛАДКИ ДЛЯ ГРУДЕЙ ОДНОРАЗОВІ "БІЛОСНІЖКА" 130 мм х 130 мм №30
Shanghai Foliage Industry
117,24
Економія при броні: -5,12 грн
В містах поряд
Аптека твоєї родини
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бобровиця, вул. Незалежності, 25
84.7 км
ПОГЛИНАЮЧІ ПРОКЛАДКИ ДЛЯ ГРУДЕЙ ОДНОРАЗОВІ "БІЛОСНІЖКА" 130 мм х 130 мм №30
Shanghai Foliage Industry
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Симоненка Василя, 111
113.9 км
ПОГЛИНАЮЧІ ПРОКЛАДКИ ДЛЯ ГРУДЕЙ ОДНОРАЗОВІ "БІЛОСНІЖКА" 130 мм х 130 мм №30
Shanghai Foliage Industry
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 54
114.1 км
ПОГЛИНАЮЧІ ПРОКЛАДКИ ДЛЯ ГРУДЕЙ ОДНОРАЗОВІ "БІЛОСНІЖКА" 130 мм х 130 мм №30
Shanghai Foliage Industry
96,00
Економія при броні: -4,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Чорновола В'ячеслава, 2-А
114.7 км
ПОГЛИНАЮЧІ ПРОКЛАДКИ ДЛЯ ГРУДЕЙ ОДНОРАЗОВІ "БІЛОСНІЖКА" 130 мм х 130 мм №30
Shanghai Foliage Industry
104,19
Економія при броні: -4,89 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 60
118.7 км
ПОГЛИНАЮЧІ ПРОКЛАДКИ ДЛЯ ГРУДЕЙ ОДНОРАЗОВІ "БІЛОСНІЖКА" 130 мм х 130 мм №30
Shanghai Foliage Industry
116,51
Економія при броні: -4,38 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 73
118.8 км
ПОГЛИНАЮЧІ ПРОКЛАДКИ ДЛЯ ГРУДЕЙ ОДНОРАЗОВІ "БІЛОСНІЖКА" 130 мм х 130 мм №30
Shanghai Foliage Industry
132,60
Економія при броні: -40,73 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 59/1
119.0 км
ПОГЛИНАЮЧІ ПРОКЛАДКИ ДЛЯ ГРУДЕЙ ОДНОРАЗОВІ "БІЛОСНІЖКА" 130 мм х 130 мм №30
Shanghai Foliage Industry
108,92
Економія при броні: -5,17 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лаврухіна, 3
119.3 км
ПОГЛИНАЮЧІ ПРОКЛАДКИ ДЛЯ ГРУДЕЙ ОДНОРАЗОВІ "БІЛОСНІЖКА" 130 мм х 130 мм №30
Shanghai Foliage Industry
110,14
Економія при броні: -6,57 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Богатирська, 30
120.0 км
ПОГЛИНАЮЧІ ПРОКЛАДКИ ДЛЯ ГРУДЕЙ ОДНОРАЗОВІ "БІЛОСНІЖКА" 130 мм х 130 мм №30
Shanghai Foliage Industry
132,60
Економія при броні: -40,73 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15
121.0 км
ПОГЛИНАЮЧІ ПРОКЛАДКИ ДЛЯ ГРУДЕЙ ОДНОРАЗОВІ "БІЛОСНІЖКА" 130 мм х 130 мм №30
Shanghai Foliage Industry
132,60
Економія при броні: -40,73 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
121.6 км
ПОГЛИНАЮЧІ ПРОКЛАДКИ ДЛЯ ГРУДЕЙ ОДНОРАЗОВІ "БІЛОСНІЖКА" 130 мм х 130 мм №30
Shanghai Foliage Industry
104,00
Економія при броні: -12,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Шухевича Романа, 10
122.0 км
ПОГЛИНАЮЧІ ПРОКЛАДКИ ДЛЯ ГРУДЕЙ ОДНОРАЗОВІ "БІЛОСНІЖКА" 130 мм х 130 мм №30
Shanghai Foliage Industry
112,48
Економія при броні: -7,23 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 18
122.1 км
ПОГЛИНАЮЧІ ПРОКЛАДКИ ДЛЯ ГРУДЕЙ ОДНОРАЗОВІ "БІЛОСНІЖКА" 130 мм х 130 мм №30
Shanghai Foliage Industry
132,60
Економія при броні: -40,73 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дашкевича Остафія, 15
122.2 км
ПОГЛИНАЮЧІ ПРОКЛАДКИ ДЛЯ ГРУДЕЙ ОДНОРАЗОВІ "БІЛОСНІЖКА" 130 мм х 130 мм №30
Shanghai Foliage Industry
107,53
Економія при броні: -11,48 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Стальського, 24
122.3 км
ПОГЛИНАЮЧІ ПРОКЛАДКИ ДЛЯ ГРУДЕЙ ОДНОРАЗОВІ "БІЛОСНІЖКА" 130 мм х 130 мм №30
Shanghai Foliage Industry
132,60
Економія при броні: -40,73 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Воскресенський, 15
122.9 км
ПОГЛИНАЮЧІ ПРОКЛАДКИ ДЛЯ ГРУДЕЙ ОДНОРАЗОВІ "БІЛОСНІЖКА" 130 мм х 130 мм №30
Shanghai Foliage Industry
105,25
Економія при броні: -6,23 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 9
123.2 км
ПОГЛИНАЮЧІ ПРОКЛАДКИ ДЛЯ ГРУДЕЙ ОДНОРАЗОВІ "БІЛОСНІЖКА" 130 мм х 130 мм №30
Shanghai Foliage Industry
109,10
Економія при броні: -6,50 грн