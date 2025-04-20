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Катетер назогастральний для годування
Катетер назогастральний для годування
Запоріжжя
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Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 86-А
64.6 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НАЗОГАСТРАЛЬНИЙ розмір 8 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
17,00
грн
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КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НАЗОГАСТРАЛЬНИЙ розмір 6 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
26,10
грн
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Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 2
71.1 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НАЗОГАСТРАЛЬНИЙ розмір 6 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
26,10
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 84
225.9 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НАЗОГАСТРАЛЬНИЙ розмір 8 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
14,35
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
442.4 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НАЗОГАСТРАЛЬНИЙ розмір 8 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
13,65
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Загорівська, 4
448.6 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НАЗОГАСТРАЛЬНИЙ розмір 8 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
13,65
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Теліги Олени, 14
450.1 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НАЗОГАСТРАЛЬНИЙ розмір 8 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
13,65
грн
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КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НАЗОГАСТРАЛЬНИЙ розмір 10 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
13,65
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, шосе Хмельницьке, 96-Г
520.4 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НАЗОГАСТРАЛЬНИЙ розмір 10 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
13,65
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ізмаїл, просп. Незалежності, 72-П
557.6 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НАЗОГАСТРАЛЬНИЙ розмір 10 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
13,93
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Шевченка Тараса, 42
624.7 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НАЗОГАСТРАЛЬНИЙ розмір 8 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
8,30
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 38
626.2 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НАЗОГАСТРАЛЬНИЙ розмір 8 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
8,30
грн
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D.s.
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Івано-Франківськ, вул. Коновальця, 128
780.5 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НАЗОГАСТРАЛЬНИЙ розмір 10 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
8,95
грн
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D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Руфа Юрія, 11-А
842.2 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НАЗОГАСТРАЛЬНИЙ розмір 10 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
14,00
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Орлика Пилипа, 4
844.0 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НАЗОГАСТРАЛЬНИЙ розмір 10 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
14,70
грн
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D.s.
Відчинено
Зачиняється за 3 хв
Ужгород, вул. Капушанська, 15-А
956.3 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НАЗОГАСТРАЛЬНИЙ розмір 10 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
11,30
грн
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Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Героїв, 32
62.4 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НАЗОГАСТРАЛЬНИЙ розмір 6 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 127
62.8 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НАЗОГАСТРАЛЬНИЙ розмір 6 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, шосе Запорізьке, 2-А
64.5 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НАЗОГАСТРАЛЬНИЙ розмір 6 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, вул. Незалежності, 36
65.7 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НАЗОГАСТРАЛЬНИЙ розмір 6 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Соборна, 2
67.8 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НАЗОГАСТРАЛЬНИЙ розмір 8 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НАЗОГАСТРАЛЬНИЙ розмір 6 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, вул. Робоча, 146
67.9 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НАЗОГАСТРАЛЬНИЙ розмір 8 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НАЗОГАСТРАЛЬНИЙ розмір 6 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
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