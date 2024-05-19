БАГАТОЦІЛЬОВИЙ РОЗЧИН ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА КОНТАКТНИМИ ЛІНЗАМИ ReNu MultiPlus розчин флакон 360 мл з контейнером для лінз, №1 - Київ (230080) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 3 аптеках
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Дніпро, бульв. Слави, 40
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Одеса, вул. Пушкінська, 83
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Львів, вул. Зубрівська, 38
Полімед
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Балківська, 28
Полімед
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Балківська, 30
Полімед
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Одеса, вул. Ядова Сергія, 14
Полімед
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, пл. Катерининська, 5
Полімед
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Одеса, вул. Катерининська, 14
Полімед
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, перех. Олександрівський / Жуковського Василя, 7/36
Соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Буніна, 1
Полімед
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, дорога Фонтанська, 43
Полімед
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, дорога Фонтанська, 20/4
Полімед
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, дорога Фонтанська, 99
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