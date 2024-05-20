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БАГАТОЦІЛЬОВИЙ РОЗЧИН ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА КОНТАКТНИМИ ЛІНЗАМИ ReNu MultiPlus розчин флакон 240 мл з контейнером для лінз, №1 - Одеса (230079) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Грецька, 45
Всього: упаковка (1)
343,74 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пушкінська, 83
Всього: упаковка (1)
336,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 71
Всього: упаковка (1)
391,99
Економія: -48,25 грн
343,74 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Канатна, 77
Всього: упаковка (1)
415,99
Економія: -72,25 грн
343,74 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, дорога Фонтанська, 2
Всього: упаковка (1)
343,74 грн
В інших містах:
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Крижанівка, вул. Палія Семена, 99-Б
Всього: упаковка (1)
382,99
Економія: -39,25 грн
343,74 грн
Подорожник
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Очаків, вул. Спаська, 8
Всього: упаковка (1)
416,99
Економія: -73,25 грн
343,74 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Арциз, вул. Соборна, 2-А
Всього: упаковка (2)
425,99
Економія: -82,25 грн
343,74 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 42-Б/1
Всього: упаковка (1)
374,99
Економія: -31,25 грн
343,74 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Херсон, вул. Лавреньова, 12
Всього: упаковка (2)
409,99
Економія: -66,25 грн
343,74 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 15:00
Херсон, перех. Мирний / Потьомкінська, 7/40-А
Всього: упаковка (1)
398,99
Економія: -55,25 грн
343,74 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Братське, вул. Миру, 88
Всього: упаковка (1)
382,99
Економія: -39,25 грн
343,74 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Бобринець, вул. Незалежності, 109
Всього: упаковка (3)
429,99
Економія: -86,25 грн
343,74 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Добровеличківка, вул. Центральна, 111
Всього: упаковка (1)
429,99
Економія: -86,25 грн
343,74 грн
Ощад аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 13
Всього: упаковка (1)
400,99
Економія: -57,25 грн
343,74 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Новоархангельськ, вул. Центральна, 24-А
Всього: упаковка (3)
411,99
Економія: -68,25 грн
343,74 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Мала Виска, вул. Шевченка Тараса, 62
Всього: упаковка (1)
416,99
Економія: -73,25 грн
343,74 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Теплик, вул. Незалежності, 38
Всього: упаковка (1)
374,99
Економія: -31,25 грн
343,74 грн
Ощад аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, пров. Фортечний, 21-Д
Всього: упаковка (1)
400,99
Економія: -57,25 грн
343,74 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Пашутінська, 75
Всього: упаковка (2)
378,99
Економія: -35,25 грн
343,74 грн