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БАГАТОЦІЛЬОВИЙ РОЗЧИН ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА КОНТАКТНИМИ ЛІНЗАМИ ReNu MultiPlus розчин флакон 240 мл з контейнером для лінз, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (230079) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Незалежності, 8
Всього: упаковка (2)
357,99
Економія: -13,33 грн
344,66 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Героїв Крут, 12
Всього: упаковка (2)
435,99
Економія: -91,33 грн
344,66 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Слави, 40
Всього: упаковка (1)
350,80 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Яскрава, 19
Всього: упаковка (2)
344,66 грн
В інших містах:
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 48-В
Всього: упаковка (1)
400,99
Економія: -56,33 грн
344,66 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (6)
367,99
Економія: -23,33 грн
344,66 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
П'ятихатки, вул. Олександрійська, 55
Всього: упаковка (2)
369,99
Економія: -25,33 грн
344,66 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Софіївка, вул. Незалежності, 77-А
Всього: упаковка (2)
398,99
Економія: -54,33 грн
344,66 грн
Ощад аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Лозова, вул. Павлоградська, 55
Всього: упаковка (1)
379,99
Економія: -35,33 грн
344,66 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 6
Всього: упаковка (1)
383,99
Економія: -39,33 грн
344,66 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Січеславська, 27
Всього: упаковка (2)
382,99
Економія: -38,33 грн
344,66 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Лісового, 13-А
Всього: упаковка (2)
359,99
Економія: -15,33 грн
344,66 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
Всього: упаковка (1)
399,99
Економія: -55,33 грн
344,66 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Алмазна, 6/11
Всього: упаковка (1)
375,99
Економія: -31,33 грн
344,66 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Європейська, 66
Всього: упаковка (1)
399,99
Економія: -55,33 грн
344,66 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Героїв АТО, 118-А
Всього: упаковка (1)
425,99
Економія: -81,33 грн
344,66 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, перех. Соборності / Європейська, 29/15
Всього: упаковка (2)
383,99
Економія: -39,33 грн
344,66 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
Всього: упаковка (2)
378,99
Економія: -34,33 грн
344,66 грн
Ощад аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 13
Всього: упаковка (1)
400,99
Економія: -56,33 грн
344,66 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Валки, просп. Героїв Чорнобиля, 1
Всього: упаковка (3)
393,99
Економія: -49,33 грн
344,66 грн