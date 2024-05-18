БАГАТОЦІЛЬОВИЙ РОЗЧИН ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА КОНТАКТНИМИ ЛІНЗАМИ ReNu MultiPlus розчин флакон 240 мл з контейнером для лінз, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (230079) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 4 аптеках
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Незалежності, 8
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Героїв Крут, 12
Аптека24
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Слави, 40
В інших містах:
Аптека бам
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Яскрава, 19
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 48-В
Аптека бам
Детальніше
Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
П'ятихатки, вул. Олександрійська, 55
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Софіївка, вул. Незалежності, 77-А
Ощад аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Лозова, вул. Павлоградська, 55
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 6
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Січеславська, 27
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Лісового, 13-А
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
Аптека бам
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Алмазна, 6/11
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Європейська, 66
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Героїв АТО, 118-А
Аптека бам
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, перех. Соборності / Європейська, 29/15
Аптека бам
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
Ощад аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 13
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Валки, просп. Героїв Чорнобиля, 1