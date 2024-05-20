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БАГАТОЦІЛЬОВИЙ РОЗЧИН ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА КОНТАКТНИМИ ЛІНЗАМИ ReNu (MPS) розчин флакон 120 мл з контейнером для лінз, №1 - Одеса (230072) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Преображенська, 29
Всього: упаковка (1)
245,99
Економія: -9,52 грн
236,47 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Грецька, 45
Всього: упаковка (1)
237,99
Економія: -1,52 грн
236,47 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Катерининська, 72
Всього: упаковка (1)
236,47 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, дорога Фонтанська, 2
Всього: упаковка (1)
239,99
Економія: -3,52 грн
236,47 грн
В інших містах:
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Овідіополь, вул. Шевченка Тараса, 226
Всього: упаковка (2)
256,99
Економія: -20,52 грн
236,47 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Веселинівська, 14-А
Всього: упаковка (1)
256,99
Економія: -20,52 грн
236,47 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 27/11
Всього: упаковка (1)
259,99
Економія: -23,52 грн
236,47 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
П'ятихатки, вул. Садова, 101
Всього: упаковка (1)
257,99
Економія: -21,52 грн
236,47 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 345/10
Всього: упаковка (2)
275,99
Економія: -39,52 грн
236,47 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 320
Всього: упаковка (1)
236,47 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Смілянська, 40
Всього: упаковка (1)
250,99
Економія: -14,52 грн
236,47 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 250
Всього: упаковка (1)
272,00
Економія: -35,00 грн
237,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Нарбута Георгія, 3
Всього: упаковка (1)
256,99
Економія: -20,52 грн
236,47 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Погребище, вул. Хмельницького Богдана, 118
Всього: упаковка (2)
310,99
Економія: -74,52 грн
236,47 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миронівка, вул. Перемоги, 10
Всього: упаковка (1)
307,99
Економія: -71,52 грн
236,47 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Бар, вул. Соборна, 24-А
Всього: упаковка (1)
236,47 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, просп. Незалежності, 53-Д
Всього: упаковка (1)
277,99
Економія: -41,52 грн
236,47 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
Всього: упаковка (1)
253,99
Економія: -17,52 грн
236,47 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Перемоги, 35-Д
Всього: упаковка (2)
282,00
Економія: -36,00 грн
246,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
Всього: упаковка (1)
258,99
Економія: -22,52 грн
236,47 грн