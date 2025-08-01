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Комплект одягу та покриттів операційних для проктології
Комплект одягу та покриттів операційних для проктології
Запоріжжя
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Доступно в 138 аптеках у Запоріжжя
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ПРОКТОЛОГІЇ №1/В "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
867,20
грн
Забрати 05.08 після 15:00
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ПРОКТОЛОГІЇ №1/В "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
867,20
грн
Забрати 05.08 після 14:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ПРОКТОЛОГІЇ №1/В "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
867,20
грн
Забрати 05.08 після 15:00
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ПРОКТОЛОГІЇ №1/В "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
867,20
грн
Забрати 05.08 після 15:00
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ПРОКТОЛОГІЇ №1/В "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
867,20
грн
Забрати 05.08 після 20:00
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ПРОКТОЛОГІЇ №1/В "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
867,20
грн
Забрати 05.08 після 20:00
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ПРОКТОЛОГІЇ №1/В "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
867,20
грн
Забрати 05.08 після 20:00
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ПРОКТОЛОГІЇ №1/В "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
867,20
грн
Забрати 05.08 після 18:00
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ПРОКТОЛОГІЇ №1/В "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
867,20
грн
Забрати 06.08 після 12:00
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ПРОКТОЛОГІЇ №1/В "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
867,20
грн
Забрати 05.08 після 19:00
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ПРОКТОЛОГІЇ №1/В "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
867,20
грн
Забрати 05.08 після 15:00
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ПРОКТОЛОГІЇ №1/В "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
867,20
грн
Забрати 05.08 після 19:00
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ПРОКТОЛОГІЇ №1/В "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
867,20
грн
Забрати 05.08 після 16:00
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ПРОКТОЛОГІЇ №1/В "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
867,20
грн
Забрати 05.08 після 18:00
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ПРОКТОЛОГІЇ №1/В "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
867,20
грн
Забрати 05.08 після 19:00
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
3.1 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ПРОКТОЛОГІЇ №1/В "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
867,20
грн
Забрати 05.08 після 16:00
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
3.2 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ПРОКТОЛОГІЇ №1/В "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
867,20
грн
Забрати 05.08 після 16:00
Аптеки 24 години
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 28
3.2 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ПРОКТОЛОГІЇ №1/В "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
867,20
грн
Забрати 05.08 після 17:00
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
3.2 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ПРОКТОЛОГІЇ №1/В "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
867,20
грн
Забрати 05.08 після 16:00
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
3.4 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ПРОКТОЛОГІЇ №1/В "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
867,20
грн
Забрати 05.08 після 16:00
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