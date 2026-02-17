Одеса
Про товар
Ціни
Лейкопластир Алпе фемілі ролфікс
Лейкопластир Алпе фемілі ролфікс
Одеса
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування:
За відстанню
Фільтр
Доступно в 57 аптеках у Одеса
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Строкатої Ніни, 33
0.3 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ФЕМІЛІ РОЛФІКС ПАПЕРОВИЙ 12,5 мм х 4,5 м №1
Delta Medical Promotions AG
35,42
Економія при броні:
-1,44 грн
33,98
грн
Забронювати
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 65
0.7 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ФЕМІЛІ РОЛФІКС ПАПЕРОВИЙ 12,5 мм х 4,5 м №1
Delta Medical Promotions AG
35,62
Економія при броні:
-1,64 грн
33,98
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Польська, 14
0.7 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ФЕМІЛІ РОЛФІКС ПАПЕРОВИЙ 12,5 мм х 4,5 м №1
Delta Medical Promotions AG
34,00
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 54
0.7 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ФЕМІЛІ РОЛФІКС ПАПЕРОВИЙ 25 мм х 4,5 м №1
Delta Medical Promotions AG
36,00
грн
Забронювати
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ФЕМІЛІ РОЛФІКС ПАПЕРОВИЙ 12,5 мм х 4,5 м №1
Delta Medical Promotions AG
40,00
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 47
0.8 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ФЕМІЛІ РОЛФІКС ПАПЕРОВИЙ 12,5 мм х 4,5 м №1
Delta Medical Promotions AG
35,31
Економія при броні:
-1,33 грн
33,98
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 110
0.9 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ФЕМІЛІ РОЛФІКС ПАПЕРОВИЙ 25 мм х 4,5 м №1
Delta Medical Promotions AG
36,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Рішельєвська, 71
0.9 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ФЕМІЛІ РОЛФІКС ПАПЕРОВИЙ 12,5 мм х 4,5 м №1
Delta Medical Promotions AG
36,00
грн
Забронювати
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ФЕМІЛІ РОЛФІКС ПАПЕРОВИЙ 25 мм х 4,5 м №1
Delta Medical Promotions AG
44,00
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
0.9 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ФЕМІЛІ РОЛФІКС ПАПЕРОВИЙ 12,5 мм х 4,5 м №1
Delta Medical Promotions AG
42,30
Економія при броні:
-1,92 грн
40,38
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 25
1.0 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ФЕМІЛІ РОЛФІКС ПАПЕРОВИЙ 12,5 мм х 4,5 м №1
Delta Medical Promotions AG
40,00
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 25
1.0 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ФЕМІЛІ РОЛФІКС ПАПЕРОВИЙ 25 мм х 4,5 м №1
Delta Medical Promotions AG
36,00
грн
Забронювати
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ФЕМІЛІ РОЛФІКС ПАПЕРОВИЙ 12,5 мм х 4,5 м №1
Delta Medical Promotions AG
40,00
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 27
1.0 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ФЕМІЛІ РОЛФІКС ПАПЕРОВИЙ 12,5 мм х 4,5 м №1
Delta Medical Promotions AG
40,00
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Одеса, вул. Преображенська, 83
1.0 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ФЕМІЛІ РОЛФІКС ПАПЕРОВИЙ 12,5 мм х 4,5 м №1
Delta Medical Promotions AG
36,39
Економія при броні:
-2,41 грн
33,98
грн
Забронювати
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ФЕМІЛІ РОЛФІКС ПАПЕРОВИЙ 25 мм х 4,5 м №1
Delta Medical Promotions AG
44,01
Економія при броні:
-2,92 грн
41,09
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Канатна, 77
1.3 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ФЕМІЛІ РОЛФІКС ПАПЕРОВИЙ 25 мм х 4,5 м №1
Delta Medical Promotions AG
43,90
Економія при броні:
-16,40 грн
27,50
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
1.3 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ФЕМІЛІ РОЛФІКС ПАПЕРОВИЙ 12,5 мм х 4,5 м №1
Delta Medical Promotions AG
35,73
Економія при броні:
-1,75 грн
33,98
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
1.3 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ФЕМІЛІ РОЛФІКС ПАПЕРОВИЙ 12,5 мм х 4,5 м №1
Delta Medical Promotions AG
36,24
Економія при броні:
-2,26 грн
33,98
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 33
1.3 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ФЕМІЛІ РОЛФІКС ПАПЕРОВИЙ 12,5 мм х 4,5 м №1
Delta Medical Promotions AG
34,00
грн
Забронювати
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
1.3 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ФЕМІЛІ РОЛФІКС ПАПЕРОВИЙ 12,5 мм х 4,5 м №1
Delta Medical Promotions AG
35,68
Економія при броні:
-1,70 грн
33,98
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 36
1.5 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ФЕМІЛІ РОЛФІКС ПАПЕРОВИЙ 12,5 мм х 4,5 м №1
Delta Medical Promotions AG
34,00
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Канатна, 100/1
1.9 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ФЕМІЛІ РОЛФІКС ПАПЕРОВИЙ 25 мм х 4,5 м №1
Delta Medical Promotions AG
36,00
грн
Забронювати
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ФЕМІЛІ РОЛФІКС ПАПЕРОВИЙ 12,5 мм х 4,5 м №1
Delta Medical Promotions AG
40,00
грн
Забронювати
Колонтаївська
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
2.0 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ФЕМІЛІ РОЛФІКС ПАПЕРОВИЙ 12,5 мм х 4,5 м №1
Delta Medical Promotions AG
45,50
грн
Забронювати
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ФЕМІЛІ РОЛФІКС ТКАНИННИЙ 12,5 мм х 4,5 м №1
Delta Medical Promotions AG
49,60
грн
Забронювати
Показати більше
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню