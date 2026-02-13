Київ
Про товар
Ціни
Лейкопластир Алпе фемілі ролфікс
Лейкопластир Алпе фемілі ролфікс
Київ
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування:
За відстанню
Фільтр
Доступно в 237 аптеках у Київ
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.0 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ФЕМІЛІ РОЛФІКС ПАПЕРОВИЙ 25 мм х 4,5 м №1
Delta Medical Promotions AG
36,00
грн
Забронювати
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ФЕМІЛІ РОЛФІКС ПАПЕРОВИЙ 12,5 мм х 4,5 м №1
Delta Medical Promotions AG
40,00
грн
Забронювати
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ФЕМІЛІ РОЛФІКС ТКАНИННИЙ 12,5 мм х 4,5 м №1
Delta Medical Promotions AG
40,00
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 2
0.0 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ФЕМІЛІ РОЛФІКС ПАПЕРОВИЙ 25 мм х 4,5 м №1
Delta Medical Promotions AG
36,00
грн
Забронювати
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ФЕМІЛІ РОЛФІКС ТКАНИННИЙ 12,5 мм х 4,5 м №1
Delta Medical Promotions AG
40,00
грн
Забронювати
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ФЕМІЛІ РОЛФІКС ПАПЕРОВИЙ 12,5 мм х 4,5 м №1
Delta Medical Promotions AG
40,00
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
0.4 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ФЕМІЛІ РОЛФІКС ПАПЕРОВИЙ 25 мм х 4,5 м №1
Delta Medical Promotions AG
36,00
грн
Забронювати
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ФЕМІЛІ РОЛФІКС ПАПЕРОВИЙ 12,5 мм х 4,5 м №1
Delta Medical Promotions AG
40,00
грн
Забронювати
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ФЕМІЛІ РОЛФІКС ТКАНИННИЙ 12,5 мм х 4,5 м №1
Delta Medical Promotions AG
40,00
грн
Забронювати
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ФЕМІЛІ РОЛФІКС ПАПЕРОВИЙ 12,5 мм х 4,5 м №1
Delta Medical Promotions AG
43,00
Економія при броні:
-12,71 грн
30,29
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
0.8 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ФЕМІЛІ РОЛФІКС ПАПЕРОВИЙ 25 мм х 4,5 м №1
Delta Medical Promotions AG
36,00
грн
Забронювати
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ФЕМІЛІ РОЛФІКС ТКАНИННИЙ 12,5 мм х 4,5 м №1
Delta Medical Promotions AG
40,00
грн
Забронювати
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ФЕМІЛІ РОЛФІКС ПАПЕРОВИЙ 12,5 мм х 4,5 м №1
Delta Medical Promotions AG
40,00
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
0.9 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ФЕМІЛІ РОЛФІКС ПАПЕРОВИЙ 25 мм х 4,5 м №1
Delta Medical Promotions AG
36,00
грн
Забронювати
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ФЕМІЛІ РОЛФІКС ТКАНИННИЙ 12,5 мм х 4,5 м №1
Delta Medical Promotions AG
40,00
грн
Забронювати
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ФЕМІЛІ РОЛФІКС ПАПЕРОВИЙ 12,5 мм х 4,5 м №1
Delta Medical Promotions AG
40,00
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ФЕМІЛІ РОЛФІКС ПАПЕРОВИЙ 12,5 мм х 4,5 м №1
Delta Medical Promotions AG
36,29
Економія при броні:
-2,31 грн
33,98
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
1.0 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ФЕМІЛІ РОЛФІКС ПАПЕРОВИЙ 25 мм х 4,5 м №1
Delta Medical Promotions AG
36,00
грн
Забронювати
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ФЕМІЛІ РОЛФІКС ТКАНИННИЙ 12,5 мм х 4,5 м №1
Delta Medical Promotions AG
40,00
грн
Забронювати
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ФЕМІЛІ РОЛФІКС ПАПЕРОВИЙ 12,5 мм х 4,5 м №1
Delta Medical Promotions AG
40,00
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
1.2 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ФЕМІЛІ РОЛФІКС ПАПЕРОВИЙ 25 мм х 4,5 м №1
Delta Medical Promotions AG
36,00
грн
Забронювати
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ФЕМІЛІ РОЛФІКС ТКАНИННИЙ 12,5 мм х 4,5 м №1
Delta Medical Promotions AG
40,00
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ФЕМІЛІ РОЛФІКС ПАПЕРОВИЙ 12,5 мм х 4,5 м №1
Delta Medical Promotions AG
40,00
грн
Забронювати
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ФЕМІЛІ РОЛФІКС ТКАНИННИЙ 12,5 мм х 4,5 м №1
Delta Medical Promotions AG
40,00
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Львівська, 8-Б
1.3 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ФЕМІЛІ РОЛФІКС ПАПЕРОВИЙ 12,5 мм х 4,5 м №1
Delta Medical Promotions AG
40,00
грн
Забронювати
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ФЕМІЛІ РОЛФІКС ТКАНИННИЙ 12,5 мм х 4,5 м №1
Delta Medical Promotions AG
40,00
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ФЕМІЛІ РОЛФІКС ПАПЕРОВИЙ 12,5 мм х 4,5 м №1
Delta Medical Promotions AG
35,97
Економія при броні:
-1,99 грн
33,98
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 2
1.4 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ФЕМІЛІ РОЛФІКС ПАПЕРОВИЙ 25 мм х 4,5 м №1
Delta Medical Promotions AG
36,00
грн
Забронювати
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ФЕМІЛІ РОЛФІКС ТКАНИННИЙ 12,5 мм х 4,5 м №1
Delta Medical Promotions AG
40,00
грн
Забронювати
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ФЕМІЛІ РОЛФІКС ПАПЕРОВИЙ 12,5 мм х 4,5 м №1
Delta Medical Promotions AG
40,00
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ФЕМІЛІ РОЛФІКС ПАПЕРОВИЙ 12,5 мм х 4,5 м №1
Delta Medical Promotions AG
35,27
Економія при броні:
-1,29 грн
33,98
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 21
1.6 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ФЕМІЛІ РОЛФІКС ТКАНИННИЙ 12,5 мм х 4,5 м №1
Delta Medical Promotions AG
40,00
грн
Забронювати
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ФЕМІЛІ РОЛФІКС ПАПЕРОВИЙ 12,5 мм х 4,5 м №1
Delta Medical Promotions AG
40,00
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ФЕМІЛІ РОЛФІКС ПАПЕРОВИЙ 25 мм х 4,5 м №1
Delta Medical Promotions AG
36,00
грн
Забронювати
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ФЕМІЛІ РОЛФІКС ТКАНИННИЙ 12,5 мм х 4,5 м №1
Delta Medical Promotions AG
40,00
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 45
1.8 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ФЕМІЛІ РОЛФІКС ПАПЕРОВИЙ 25 мм х 4,5 м №1
Delta Medical Promotions AG
36,00
грн
Забронювати
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ФЕМІЛІ РОЛФІКС ПАПЕРОВИЙ 12,5 мм х 4,5 м №1
Delta Medical Promotions AG
40,00
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Саксаганського, 33/35
1.8 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ФЕМІЛІ РОЛФІКС ТКАНИННИЙ 12,5 мм х 4,5 м №1
Delta Medical Promotions AG
40,00
грн
Забронювати
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ФЕМІЛІ РОЛФІКС ПАПЕРОВИЙ 12,5 мм х 4,5 м №1
Delta Medical Promotions AG
40,00
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ФЕМІЛІ РОЛФІКС ПАПЕРОВИЙ 12,5 мм х 4,5 м №1
Delta Medical Promotions AG
36,72
Економія при броні:
-1,45 грн
35,27
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ФЕМІЛІ РОЛФІКС ПАПЕРОВИЙ 25 мм х 4,5 м №1
Delta Medical Promotions AG
36,00
грн
Забронювати
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ФЕМІЛІ РОЛФІКС ПАПЕРОВИЙ 12,5 мм х 4,5 м №1
Delta Medical Promotions AG
40,00
грн
Забронювати
Показати більше
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню