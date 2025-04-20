Дзеркало гінекологічне Волес
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Львів
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
0.8 км
ДЗЕРКАЛО ГІНЕКОЛОГІЧНЕ "ВОЛЕС" ДЛЯ ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ СТЕРИЛЬНЕ S №1
Jiangsu Kangjin Medical Instr.
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Руфа Юрія, 11-А
2.3 км
ДЗЕРКАЛО ГІНЕКОЛОГІЧНЕ "ВОЛЕС" ДЛЯ ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ СТЕРИЛЬНЕ S №1
Jiangsu Kangjin Medical Instr.
В містах поряд
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Купчинського, 14-Г
121.2 км
ДЗЕРКАЛО ГІНЕКОЛОГІЧНЕ "ВОЛЕС" ДЛЯ ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ СТЕРИЛЬНЕ S №1
Jiangsu Kangjin Medical Instr.
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Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Хасевича Ніла, 1
180.9 км
ДЗЕРКАЛО ГІНЕКОЛОГІЧНЕ "ВОЛЕС" ДЛЯ ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ СТЕРИЛЬНЕ S №1
Jiangsu Kangjin Medical Instr.
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Зачинено
Відчиняється о 09:00
Рівне, вул. Міцкевича, 30
181.3 км
ДЗЕРКАЛО ГІНЕКОЛОГІЧНЕ "ВОЛЕС" ДЛЯ ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ СТЕРИЛЬНЕ S №1
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Рівне-медфарм
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Рівне, вул. Медична, 7
181.4 км
ДЗЕРКАЛО ГІНЕКОЛОГІЧНЕ "ВОЛЕС" ДЛЯ ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ СТЕРИЛЬНЕ M №1
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Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Коршинського Івана, 20
183.7 км
ДЗЕРКАЛО ГІНЕКОЛОГІЧНЕ "ВОЛЕС" ДЛЯ ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ СТЕРИЛЬНЕ S №1
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Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ужгород, просп. Свободи, 7/26
184.8 км
ДЗЕРКАЛО ГІНЕКОЛОГІЧНЕ "ВОЛЕС" ДЛЯ ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ СТЕРИЛЬНЕ S №1
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Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Головна, 75
221.8 км
ДЗЕРКАЛО ГІНЕКОЛОГІЧНЕ "ВОЛЕС" ДЛЯ ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ СТЕРИЛЬНЕ S №1
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Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Буковинська, 6-А
223.0 км
ДЗЕРКАЛО ГІНЕКОЛОГІЧНЕ "ВОЛЕС" ДЛЯ ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ СТЕРИЛЬНЕ S №1
Jiangsu Kangjin Medical Instr.
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Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Небесної Сотні, 3-А
223.7 км
ДЗЕРКАЛО ГІНЕКОЛОГІЧНЕ "ВОЛЕС" ДЛЯ ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ СТЕРИЛЬНЕ S №1
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Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернівці, просп. Незалежності, 113
223.9 км
ДЗЕРКАЛО ГІНЕКОЛОГІЧНЕ "ВОЛЕС" ДЛЯ ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ СТЕРИЛЬНЕ S №1
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Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Ентузіастів, 2-А
225.2 км
ДЗЕРКАЛО ГІНЕКОЛОГІЧНЕ "ВОЛЕС" ДЛЯ ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ СТЕРИЛЬНЕ S №1
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Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, вул. Виговського Івана, 17
228.3 км
ДЗЕРКАЛО ГІНЕКОЛОГІЧНЕ "ВОЛЕС" ДЛЯ ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ СТЕРИЛЬНЕ S №1
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, перех. Перемоги / Ольжича, 31/5
334.3 км
ДЗЕРКАЛО ГІНЕКОЛОГІЧНЕ "ВОЛЕС" ДЛЯ ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ СТЕРИЛЬНЕ S №1
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лобановського, 2
463.7 км
ДЗЕРКАЛО ГІНЕКОЛОГІЧНЕ "ВОЛЕС" ДЛЯ ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ СТЕРИЛЬНЕ M №1
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27,80
Економія при броні: -9,12 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
467.2 км
ДЗЕРКАЛО ГІНЕКОЛОГІЧНЕ "ВОЛЕС" ДЛЯ ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ СТЕРИЛЬНЕ S №1
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26,20
Економія при броні: -8,25 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Аркасівська, 14/7
668.5 км
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Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Філатова Академіка, 10
717.3 км
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Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Ухтомського, 5-А
721.6 км
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