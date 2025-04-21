Аква Маріс® Сенс спрей назальний (Aqua Maris® Sens nasal spray)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 72 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
АКВА МАРІС® АЛЕРДЖІ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 20 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
348,31
Економія при броні: -84,63 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
АКВА МАРІС® АЛЕРДЖІ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 20 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
349,60
Економія при броні: -78,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
АКВА МАРІС® АЛЕРДЖІ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 20 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
332,91
Економія при броні: -96,12 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
АКВА МАРІС® АЛЕРДЖІ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 20 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
АКВА МАРІС® АЛЕРДЖІ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 20 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
АКВА МАРІС® АЛЕРДЖІ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 20 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
314,14
Економія при броні: -77,35 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
АКВА МАРІС® АЛЕРДЖІ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 20 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
312,54
Економія при броні: -75,75 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
АКВА МАРІС® АЛЕРДЖІ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 20 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
АКВА МАРІС® АЛЕРДЖІ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 20 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
316,56
Економія при броні: -64,15 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
АКВА МАРІС® АЛЕРДЖІ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 20 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
314,93
Економія при броні: -62,52 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
АКВА МАРІС® АЛЕРДЖІ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 20 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
315,38
Економія при броні: -35,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
АКВА МАРІС® АЛЕРДЖІ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 20 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
333,72
Економія при броні: -53,84 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
АКВА МАРІС® АЛЕРДЖІ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 20 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, вул. Привокзальна, 2/1
0.9 км
АКВА МАРІС® АЛЕРДЖІ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 20 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.0 км
АКВА МАРІС® АЛЕРДЖІ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 20 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
322,23
Економія при броні: -42,35 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Стрілецька, 1
1.4 км
АКВА МАРІС® АЛЕРДЖІ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 20 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
338,30
Економія при броні: -67,10 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Чорновола В'ячеслава, 29
1.5 км
АКВА МАРІС® АЛЕРДЖІ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 20 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
309,00
Економія при броні: -15,45 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Соборна, 35
1.6 км
АКВА МАРІС® АЛЕРДЖІ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 20 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
332,34
Економія при броні: -17,48 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Шимка Максима, 7-А
1.6 км
АКВА МАРІС® АЛЕРДЖІ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 20 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
349,60
Економія при броні: -78,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Шимка Максима, 36
1.7 км
АКВА МАРІС® АЛЕРДЖІ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 20 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
338,30
Економія при броні: -67,10 грн