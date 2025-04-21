Аква Маріс® Сенс спрей назальний (Aqua Maris® Sens nasal spray)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 106 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
АКВА МАРІС® АЛЕРДЖІ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 20 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
316,95
Економія при броні: -34,64 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
АКВА МАРІС® АЛЕРДЖІ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 20 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
331,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
АКВА МАРІС® АЛЕРДЖІ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 20 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
342,93
Економія при броні: -13,38 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
3.1 км
АКВА МАРІС® АЛЕРДЖІ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 20 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
АКВА МАРІС® АЛЕРДЖІ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 20 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
АКВА МАРІС® АЛЕРДЖІ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 20 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
АКВА МАРІС® АЛЕРДЖІ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 20 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
АКВА МАРІС® АЛЕРДЖІ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 20 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
331,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
АКВА МАРІС® АЛЕРДЖІ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 20 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
338,77
Економія при броні: -98,45 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
АКВА МАРІС® АЛЕРДЖІ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 20 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
332,21
Економія при броні: -99,47 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
АКВА МАРІС® АЛЕРДЖІ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 20 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
347,20
Економія при броні: -82,30 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
АКВА МАРІС® АЛЕРДЖІ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 20 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
347,20
Економія при броні: -82,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
АКВА МАРІС® АЛЕРДЖІ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 20 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
331,50 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
АКВА МАРІС® АЛЕРДЖІ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 20 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
335,00
Економія при броні: -21,36 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
АКВА МАРІС® АЛЕРДЖІ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 20 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
АКВА МАРІС® АЛЕРДЖІ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 20 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
336,43
Економія при броні: -90,65 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
АКВА МАРІС® АЛЕРДЖІ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 20 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
339,06
Економія при броні: -93,28 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
АКВА МАРІС® АЛЕРДЖІ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 20 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
329,26
Економія при броні: -15,62 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
АКВА МАРІС® АЛЕРДЖІ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 20 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
331,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
АКВА МАРІС® АЛЕРДЖІ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 20 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
347,62
Економія при броні: -17,25 грн