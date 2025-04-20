Аква Маріс® Сенс спрей назальний (Aqua Maris® Sens nasal spray)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 144 аптеках у Кривий Ріг
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
АКВА МАРІС® АЛЕРДЖІ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 20 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
317,67
Економія при броні: -66,59 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
АКВА МАРІС® АЛЕРДЖІ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 20 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
АКВА МАРІС® АЛЕРДЖІ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 20 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
318,00
Економія при броні: -35,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
АКВА МАРІС® АЛЕРДЖІ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 20 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
326,58
Економія при броні: -16,23 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
АКВА МАРІС® АЛЕРДЖІ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 20 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
АКВА МАРІС® АЛЕРДЖІ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 20 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
315,56
Економія при броні: -64,92 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
АКВА МАРІС® АЛЕРДЖІ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 20 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
339,90
Економія при броні: -98,44 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
АКВА МАРІС® АЛЕРДЖІ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 20 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
316,80
Економія при броні: -75,34 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
АКВА МАРІС® АЛЕРДЖІ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 20 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
АКВА МАРІС® АЛЕРДЖІ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 20 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
311,65
Економія при броні: -70,19 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
АКВА МАРІС® АЛЕРДЖІ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 20 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
АКВА МАРІС® АЛЕРДЖІ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 20 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
АКВА МАРІС® АЛЕРДЖІ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 20 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
322,39
Економія при броні: -59,15 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
АКВА МАРІС® АЛЕРДЖІ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 20 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
АКВА МАРІС® АЛЕРДЖІ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 20 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
322,02
Економія при броні: -58,78 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
АКВА МАРІС® АЛЕРДЖІ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 20 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
319,49
Економія при броні: -56,25 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
АКВА МАРІС® АЛЕРДЖІ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 20 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
322,42
Економія при броні: -59,15 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
АКВА МАРІС® АЛЕРДЖІ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 20 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
АКВА МАРІС® АЛЕРДЖІ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 20 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
318,00
Економія при броні: -35,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
АКВА МАРІС® АЛЕРДЖІ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 20 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
311,72
Економія при броні: -72,40 грн