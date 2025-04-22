Аква Маріс® Сенс спрей назальний (Aqua Maris® Sens nasal spray)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 80 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
АКВА МАРІС® АЛЕРДЖІ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 20 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
331,50 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
АКВА МАРІС® АЛЕРДЖІ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 20 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
АКВА МАРІС® АЛЕРДЖІ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 20 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
339,08
Економія при броні: -10,17 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
АКВА МАРІС® АЛЕРДЖІ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 20 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
АКВА МАРІС® АЛЕРДЖІ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 20 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
331,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
АКВА МАРІС® АЛЕРДЖІ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 20 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
341,90
Економія при броні: -67,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
АКВА МАРІС® АЛЕРДЖІ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 20 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
349,37
Економія при броні: -92,94 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
АКВА МАРІС® АЛЕРДЖІ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 20 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
337,70
Економія при броні: -63,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
АКВА МАРІС® АЛЕРДЖІ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 20 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
321,63
Економія при броні: -58,49 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
АКВА МАРІС® АЛЕРДЖІ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 20 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
АКВА МАРІС® АЛЕРДЖІ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 20 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
331,50 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
АКВА МАРІС® АЛЕРДЖІ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 20 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
АКВА МАРІС® АЛЕРДЖІ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 20 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
317,07
Економія при броні: -78,91 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
АКВА МАРІС® АЛЕРДЖІ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 20 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
331,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
АКВА МАРІС® АЛЕРДЖІ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 20 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
331,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
АКВА МАРІС® АЛЕРДЖІ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 20 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
319,64
Економія при броні: -81,48 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
АКВА МАРІС® АЛЕРДЖІ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 20 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
АКВА МАРІС® АЛЕРДЖІ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 20 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
331,50 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
АКВА МАРІС® АЛЕРДЖІ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 20 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
314,23
Економія при броні: -47,85 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
АКВА МАРІС® АЛЕРДЖІ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 20 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
331,50 грн