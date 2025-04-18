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Аплікатор із захисним ковпачком (Applicator with protective cap)
Аплікатор із захисним ковпачком (Applicator with protective cap)
Одеса
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Відчиняється о 08:00
Багате, вул. Миру, 28-А
180.3 км
АПЛІКАТОР ІЗ ЗАХИСНИМ КОВПАЧКОМ №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
7,78
грн
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Бажаємо здоров'я
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Відчиняється о 08:00
Ізмаїл, вул. Патріотів, 10-А
191.6 км
АПЛІКАТОР ІЗ ЗАХИСНИМ КОВПАЧКОМ №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
7,00
грн
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Бажаємо здоров'я
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Відчиняється о 07:00
Новомиргород, вул. Соборності, 108-А
266.4 км
АПЛІКАТОР ІЗ ЗАХИСНИМ КОВПАЧКОМ №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
5,25
грн
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Бажаємо здоров'я
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Відчиняється о 07:00
Світловодськ, вул. Героїв України, 108-Б
342.1 км
АПЛІКАТОР ІЗ ЗАХИСНИМ КОВПАЧКОМ №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
5,25
грн
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Бажаємо здоров'я
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Відчиняється о 08:00
Світловодськ, вул. Героїв України, 63
342.2 км
АПЛІКАТОР ІЗ ЗАХИСНИМ КОВПАЧКОМ №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
5,25
грн
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Бажаємо здоров'я
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Відчиняється о 07:30
Світловодськ, вул. Героїв України, 104
342.4 км
АПЛІКАТОР ІЗ ЗАХИСНИМ КОВПАЧКОМ №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
5,18
грн
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Бажаємо здоров'я
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Відчиняється о 07:30
Світловодськ, вул. Героїв України, 41
342.8 км
АПЛІКАТОР ІЗ ЗАХИСНИМ КОВПАЧКОМ №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
5,25
грн
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Бажаємо здоров'я
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Відчиняється о 07:30
Світловодськ, вул. Героїв України, 42
343.8 км
АПЛІКАТОР ІЗ ЗАХИСНИМ КОВПАЧКОМ №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
5,32
грн
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Бажаємо здоров'я
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Відчиняється о 08:00
Вінниця, шосе Хмельницьке, 96-Г
349.8 км
АПЛІКАТОР ІЗ ЗАХИСНИМ КОВПАЧКОМ №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
5,18
грн
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Бажаємо здоров'я
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Відчиняється о 07:00
Золотоноша, проїзд Садовий, 4-А
368.1 км
АПЛІКАТОР ІЗ ЗАХИСНИМ КОВПАЧКОМ №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
5,18
грн
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Зачинено
Відчиняється о 08:00
Золотоноша, вул. Лікарняна, 2
368.3 км
АПЛІКАТОР ІЗ ЗАХИСНИМ КОВПАЧКОМ №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
6,93
грн
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Зачинено
Відчиняється о 08:00
Золотоноша, вул. Захисників України, 2-А/1
368.4 км
АПЛІКАТОР ІЗ ЗАХИСНИМ КОВПАЧКОМ №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
7,20
грн
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АПЛІКАТОР ІЗ ЗАХИСНИМ КОВПАЧКОМ №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
10,04
грн
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Бажаємо здоров'я
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Відчиняється о 07:30
Баришівка, вул. Хмельницького Богдана, 17
433.9 км
АПЛІКАТОР ІЗ ЗАХИСНИМ КОВПАЧКОМ №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
5,32
грн
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Зачинено
Відчиняється о 08:00
Копили, вул. Запорожця Ігоря, 2-Б
449.5 км
АПЛІКАТОР ІЗ ЗАХИСНИМ КОВПАЧКОМ №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
9,94
грн
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Зачинено
Відчиняється о 08:00
Прилуки, вул. Київська, 94
473.6 км
АПЛІКАТОР ІЗ ЗАХИСНИМ КОВПАЧКОМ №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
5,05
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Малин, вул. Мазепи Івана, 27
486.8 км
АПЛІКАТОР ІЗ ЗАХИСНИМ КОВПАЧКОМ №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
5,05
грн
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