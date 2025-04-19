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Аплікатор із захисним ковпачком (Applicator with protective cap)
Аплікатор із захисним ковпачком (Applicator with protective cap)
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Зачиняється о 21:00
Копили, вул. Запорожця Ігоря, 2-Б
124.9 км
АПЛІКАТОР ІЗ ЗАХИСНИМ КОВПАЧКОМ №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
9,94
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Світловодськ, вул. Героїв України, 42
142.6 км
АПЛІКАТОР ІЗ ЗАХИСНИМ КОВПАЧКОМ №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
5,32
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Світловодськ, вул. Героїв України, 41
143.3 км
АПЛІКАТОР ІЗ ЗАХИСНИМ КОВПАЧКОМ №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
5,25
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Світловодськ, вул. Героїв України, 104
143.7 км
АПЛІКАТОР ІЗ ЗАХИСНИМ КОВПАЧКОМ №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
5,18
грн
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Бажаємо здоров'я
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Зачиняється о 20:00
Світловодськ, вул. Героїв України, 108-Б
143.9 км
АПЛІКАТОР ІЗ ЗАХИСНИМ КОВПАЧКОМ №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
5,25
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Світловодськ, вул. Героїв України, 63
144.0 км
АПЛІКАТОР ІЗ ЗАХИСНИМ КОВПАЧКОМ №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
5,25
грн
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Бажаємо здоров'я
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Зачиняється о 20:00
Новомиргород, вул. Соборності, 108-А
246.1 км
АПЛІКАТОР ІЗ ЗАХИСНИМ КОВПАЧКОМ №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
5,25
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Золотоноша, вул. Лікарняна, 2
251.5 км
АПЛІКАТОР ІЗ ЗАХИСНИМ КОВПАЧКОМ №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
6,93
грн
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Бажаємо здоров'я
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Зачиняється о 20:00
Золотоноша, проїзд Садовий, 4-А
251.7 км
АПЛІКАТОР ІЗ ЗАХИСНИМ КОВПАЧКОМ №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
5,18
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Золотоноша, вул. Захисників України, 2-А/1
251.9 км
АПЛІКАТОР ІЗ ЗАХИСНИМ КОВПАЧКОМ №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
7,20
грн
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АПЛІКАТОР ІЗ ЗАХИСНИМ КОВПАЧКОМ №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
10,04
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Прилуки, вул. Київська, 94
302.4 км
АПЛІКАТОР ІЗ ЗАХИСНИМ КОВПАЧКОМ №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
10,20
грн
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Бажаємо здоров'я
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Зачиняється о 20:30
Баришівка, вул. Хмельницького Богдана, 17
337.2 км
АПЛІКАТОР ІЗ ЗАХИСНИМ КОВПАЧКОМ №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
5,32
грн
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Відчинено
Зачиняється о 20:00
Малин, вул. Мазепи Івана, 27
484.6 км
АПЛІКАТОР ІЗ ЗАХИСНИМ КОВПАЧКОМ №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
5,05
грн
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Бажаємо здоров'я
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Зачиняється о 21:00
Вінниця, шосе Хмельницьке, 96-Г
486.7 км
АПЛІКАТОР ІЗ ЗАХИСНИМ КОВПАЧКОМ №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
5,18
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Багате, вул. Миру, 28-А
568.9 км
АПЛІКАТОР ІЗ ЗАХИСНИМ КОВПАЧКОМ №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
7,78
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ізмаїл, вул. Патріотів, 10-А
580.2 км
АПЛІКАТОР ІЗ ЗАХИСНИМ КОВПАЧКОМ №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
7,00
грн
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