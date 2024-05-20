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АПЛІКАТОР ІЗ ЗАХИСНИМ КОВПАЧКОМ пластиковий стрижень, №1 - Запоріжжя (240078) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1-А
Всього: упаковка (3)
10,45 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Кривий Ріг, бульв. Василевського Маршала, 7-Б
Всього: упаковка (3)
10,44 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Горішні Плавні, вул. Добровольського, 47-А
Всього: упаковка (1)
10,34 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Олександрія, вул. Сокальського Григорія, 42
Всього: упаковка (45)
4,21 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Олександрія, вул. Поштова, 53
Всього: упаковка (223)
4,26 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Світловодськ, вул. Павлова Академіка, 13
Всього: упаковка (40)
10,46 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Світловодськ, вул. Героїв України, 42
Всього: упаковка (258)
4,21 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Світловодськ, вул. Героїв України, 41
Всього: упаковка (241)
4,21 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Світловодськ, вул. Героїв України, 104
Всього: упаковка (178)
4,21 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Світловодськ, вул. Героїв України, 108-Б
Всього: упаковка (87)
4,21 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (5)
10,42 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Харків, просп. Перемоги, 70-Д
Всього: упаковка (5)
10,44 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Золотоноша, вул. Шевченка Тараса, 50-А
Всього: упаковка (27)
4,26 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Золотоноша, проїзд Садовий, 4-А
Всього: упаковка (30)
4,26 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: упаковка (2)
10,38 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Умань, вул. Європейська, 23
Всього: упаковка (1)
10,45 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Київ, вул. Гарматна, 39-В
Всього: упаковка (3)
10,36 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Київ, вул. Теліги Олени, 13/14
Всього: упаковка (1)
4,26 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 6-А
Всього: упаковка (1)
4,60 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Чернігів, просп. Миру, 35
Всього: упаковка (1)
10,45 грн