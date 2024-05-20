БИНТ АУТОАДГЕЗІЙНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ COBAN™ 7,5 см х 4,5 м тілесний колір (серія 1583), №1 - Львів (26344) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найденоВ інших містах:
Свк фарм
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 108/1
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Рудницького Степана, 6-А
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 48
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Вишгородська, 28/1
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 33/43
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Київ, вул. Лук'яненка Левка, 14
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 27
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Мала Шияновська, 1
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 6-В
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 13
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лаврська, 8
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Кибальчича Миколи, 13-А
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ревуцького, 16-А
Свк фарм
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 6
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом