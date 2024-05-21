БИНТ АУТОАДГЕЗІЙНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ COBAN™ 5 см х 4,5 м (серія 1582), №1 - Запоріжжя (15423) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 6 аптеках
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 222
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 6
Народна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 17
Аптека твоєї родини
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 19
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 23-Д
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Космічна, 13-К
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Новомосковськ, вул. Сучкова, 17
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Павлоград, вул. Центральна, 21/51
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернівка, вул. Харківська, 26-А
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Тернівка, вул. Маяковського, 20
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Дорошенка Петра, 1
Аптека бам
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
1 соціальна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 26
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 42-А
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Центральний, 35
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 32/1