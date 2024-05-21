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БИНТ АУТОАДГЕЗІЙНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ COBAN™ 5 см х 4,5 м (серія 1582), №1 - Запоріжжя (15423) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 222
Всього: упаковка (2)
82,25 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 6
Всього: упаковка (2)
83,25 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (3)
111,00
Економія: -25,00 грн
86,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 17
Всього: упаковка (2)
80,39 грн
Аптека твоєї родини
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 19
Всього: упаковка (1)
83,58 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
Всього: упаковка (1)
82,10 грн
В інших містах:
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
Всього: упаковка (3)
110,99
Економія: -25,49 грн
85,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 23-Д
Всього: упаковка (1)
109,50
Економія: -24,00 грн
85,50 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Космічна, 13-К
Всього: упаковка (2)
101,67 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (1)
102,50
Економія: -17,00 грн
85,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Новомосковськ, вул. Сучкова, 17
Всього: упаковка (1)
84,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Павлоград, вул. Центральна, 21/51
Всього: упаковка (1)
82,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернівка, вул. Харківська, 26-А
Всього: упаковка (2)
110,99
Економія: -25,49 грн
85,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Тернівка, вул. Маяковського, 20
Всього: упаковка (1)
89,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Дорошенка Петра, 1
Всього: упаковка (2)
81,20 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
Всього: упаковка (1)
101,50
Економія: -16,00 грн
85,50 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 26
Всього: упаковка (1)
101,50 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 42-А
Всього: упаковка (2)
119,10
Економія: -17,60 грн
101,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Центральний, 35
Всього: упаковка (1)
80,93 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 32/1
Всього: упаковка (1)
84,05 грн