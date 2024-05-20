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БИНТ АУТОАДГЕЗІЙНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ COBAN™ 5 см х 4,5 м (серія 1582), №1 - Львів (15423) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2
Всього: упаковка (1)
85,30 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 35-А
Всього: упаковка (1)
87,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Симоненка Василя, 7
Всього: упаковка (1)
88,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 103
Всього: упаковка (1)
83,60 грн
В інших містах:
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, вул. Грушевського Михайла, 4
Всього: упаковка (1)
80,90 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Золочів, вул. Мазепи, 2
Всього: упаковка (1)
82,22 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Калуш, просп. Лесі Українки, 1
Всього: упаковка (1)
81,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Калуш, вул. Дзвонарська, 8-А
Всього: упаковка (1)
80,23 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Горбачевського, 50
Всього: упаковка (1)
84,05 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 145
Всього: упаковка (1)
91,99 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
Всього: упаковка (2)
92,99 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 52
Всього: упаковка (1)
89,10 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Івано-Франківськ, вул. Стецька Слави, 2
Всього: упаковка (3)
117,99
Економія: -32,36 грн
85,63 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, просп. Бандери Степана, 72
Всього: упаковка (1)
87,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тисмениця, вул. Левицького Кості, 8
Всього: упаковка (1)
83,45 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Купчинського, 2-А
Всього: упаковка (1)
87,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Соборності, 11-А
Всього: упаковка (1)
89,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Ковель, вул. Сагайдачного Петра, 15
Всього: упаковка (1)
81,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Соборна, 135
Всього: упаковка (1)
87,10 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Соборна, 192-Д
Всього: упаковка (1)
95,22 грн